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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 вер, 2023 10:28
барабашов написав:Faceless
Эти норки под миникуперы явно не для нас с Биии(а возможно и Флаем, бо урожай на даче прЭ, и есть его срочно НАДО!)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/parkomesto-v-zhk-rusaniv-residence-rusanovskaya-naberezhnaya-IDPazw6.html
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Додано: Сер 13 вер, 2023 10:31
Faceless написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/parkomesto-v-zhk-rusaniv-residence-rusanovskaya-naberezhnaya-IDPazw6.html
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Додано: Сер 13 вер, 2023 10:39
Investor_K написав: Faceless написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/parkomesto-v-zhk-rusaniv-residence-rusanovskaya-naberezhnaya-IDPazw6.html
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Все що з вікнами на трасу, залізницю, промзону, ТЕЦ, очисні споруди, смітники, пивні заклади, ринки - це все шлак, відсутність комфорту і страждання жильців.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 10:52
roberto dark написав:
Все що з вікнами на трасу, залізницю, промзону, ТЕЦ, очисні споруди, смітники, пивні заклади, ринки - це все шлак, відсутність комфорту і страждання жильців
А кладовища?
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Додано: Сер 13 вер, 2023 11:02
Bloomberg: Стоимость квартир в Дубае выросла c августа прошлого года на 20%, что превратило город в один из самых горячих рынков жилья в мире. По данным агентства недвижимости CBRE, это самый высокий показатель с ноября 2014 года. На квартиры приходится 85% предложения. Рост цен на виллы составил 17,3%.
Доходность аренды
квартир в Дубае, где валюта привязана к доллару США и доход от аренды не облагается налогом, составляет 7,34%. Для сравнения, средняя доходность в Лондоне составляет 4,18%, а в центральных районах Лондона, где подавляющее большинство проживает в квартирах, она еще ниже - 3,6%. По данным CBRE, средняя годовая стоимость аренды квартир в Дубае составляет 106 674 дирхама (29 тыс. долларов), а вилл – 322 573 дирхама (87 тыс. долларов)
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Додано: Сер 13 вер, 2023 11:43
Faceless написав:
барабашов написав:Faceless
Эти норки под миникуперы явно не для нас с Биии(а возможно и Флаем, бо урожай на даче прЭ, и есть его срочно НАДО!)
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/parkomesto-v-zhk-rusaniv-residence-rusanovskaya-naberezhnaya-IDPazw6.html
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Главное чтоб оно в реале 8кв.м. не оказалось потом, то есть кладовкой под шины и мотик, а не модный микрокроссовер, что там в договоре купли/продажи напишут интересно
Цену в 35 не осуждаю, 3куе/метр так 3куе, но считаю завышенной
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барабашов
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