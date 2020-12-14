Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bloomberg: Стоимость квартир в Дубае выросла c августа прошлого года на 20%, что превратило город в один из самых горячих рынков жилья в мире. По данным агентства недвижимости CBRE, это самый высокий показатель с ноября 2014 года. На квартиры приходится 85% предложения. Рост цен на виллы составил 17,3%.
Доходность аренды
квартир в Дубае, где валюта привязана к доллару США и доход от аренды не облагается налогом, составляет 7,34%. Для сравнения, средняя доходность в Лондоне составляет 4,18%, а в центральных районах Лондона, где подавляющее большинство проживает в квартирах, она еще ниже - 3,6%. По данным CBRE, средняя годовая стоимость аренды квартир в Дубае составляет 106 674 дирхама (29 тыс. долларов), а вилл – 322 573 дирхама (87 тыс. долларов)
Главное чтоб оно в реале 8кв.м. не оказалось потом, то есть кладовкой под шины и мотик, а не модный микрокроссовер, что там в договоре купли/продажи напишут интересно Цену в 35 не осуждаю, 3куе/метр так 3куе, но считаю завышенной
барабашов написав:Главное чтоб оно в реале 8кв.м. не оказалось потом, то есть кладовкой под шины и мотик, а не модный микрокроссовер, что там в договоре купли/продажи напишут интересно Цену в 35 не осуждаю, 3куе/метр так 3куе, но считаю завышенной
Навіть 12,6 тіснувате. А щодо ціни - в наземному паркінгу поряд, місця трохи більші (десь від 14 м2) - приблизно по 15 куо, і воно вже побудоване. А тут 35к хочуть за повітря
beee написав:Рекламы нигде нет несколько месяцев. Набирают люди просят себе продать ЯГ 370 куе. Чёрт знает что делать. Въезжать собрались
прям задаток дають?) то не «люди хотят купить», то рили на перегляди набиваються, бо шматок дуже ласий попит дійсно є, але на декілька порядків нижчий, ніж кількість дзвінків рилів в мене всюди позначки «з рилами не працюю», а все одно з 100 дзвінків 95 - це саме вони
ви весь такий ніби глибоко в темі, а іноді дико дивуєте своєю простотою
очень на любителя этот дом на набережной, мало того, что вокруг сплошная промзона, фасады стремно покрашены. Тарьян по-моему подпортил себе репутацию, на Домике в ветке нового проекта можно посмотреть. Остается один Кан
Архитектуру красного дома Ковальской на набережной возле Оболони, скорее всего, скопировали с двух красных пустотелых кипичей. Краска выгорела через год, место и окружение адский ад, которое даже обсуждать смысла нет - эталонное гвно.
Вероятно из-за постоянной критики последние два жк от Ковальский имеют более менее современную архитектуру.
Жилые Комплексы от Таряна рассчитаны на любителей Дубаи, либо сам Мхитарян почитатель архитектуры ОАЭ. Я не фанат такой архитектуры, но это лучше 95% того, что проходит экспертизу.
Самое главное, что с большой долей вероятности, эти компании выполнят свои обязательства перед инвесторами. Архитектура и качество это на любителя, а любителей красных домов, к сожалению, у нас хватает
beee написав:Рекламы нигде нет несколько месяцев. Набирают люди просят себе продать ЯГ 370 куе. Чёрт знает что делать. Въезжать собрались
прям задаток дають?) то не «люди хотят купить», то рили на перегляди набиваються, бо шматок дуже ласий попит дійсно є, але на декілька порядків нижчий, ніж кількість дзвінків рилів в мене всюди позначки «з рилами не працюю», а все одно з 100 дзвінків 95 - це саме вони
ви весь такий ніби глибоко в темі, а іноді дико дивуєте своєю простотою
Покупець напряму. Дивилась сегодня. Рылы на Славутич агрессивно ломятся на просмотры. Это правда. Водят показывают ремонты. Водят кого попало, лишь бы притащить. Создают бесполезную суету.
Востаннє редагувалось beee в Сер 13 вер, 2023 15:20, всього редагувалось 1 раз.