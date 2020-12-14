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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 вер, 2023 15:18
барабашов написав: beee написав:
Рекламы нигде нет несколько месяцев. Набирают люди просят себе продать ЯГ 370 куе.
Чёрт знает что делать. Въезжать собрались
Это в каком текущем состоянии тотальных допиливаний прелесть и почём выходит за метр(и относительно себестоимости что получается)?
Сейчас шлифуют стяжку. На текущий момент: 250 купил. 60 ремонт. Мебель техника не заказаны
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beee
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