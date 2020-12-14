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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11213112141121511216
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 15:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  beee написав:Рекламы нигде нет несколько месяцев. Набирают люди просят себе продать ЯГ 370 куе.
Чёрт знает что делать. Въезжать собрались

Это в каком текущем состоянии тотальных допиливаний прелесть и почём выходит за метр(и относительно себестоимости что получается)?
Сейчас шлифуют стяжку. На текущий момент: 250 купил. 60 ремонт. Мебель техника не заказаны
beee
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 19:16

  beee написав:Рекламы нигде нет несколько месяцев. Набирают люди просят себе продать ЯГ 370 куе.
Чёрт знает что делать. Въезжать собрались

Щось дуже дешево, ви нічого не путаєте? Чи метраж менше 100?
п.с. десь тихенько ридають у Відні((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 19:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Затверджено порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного реєстру призовників та ДРФО
Мінфін та Міноборони спільним наказом затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Ой

Есть юрист в теме? Недвигу нужно на жену переоформить?
И машину, кстати. Заберут же, не?
beee
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 19:47

  beee написав:И машину, кстати. Заберут же, не?
забрать по решению суда. На ребенка оформляйте и ни один суд не заберёт.

Кличко: Майже сто тисяч киян пішли боронити Україну від початку повномасштабної агресії росії

https://kyiv.klichko.org/klychko-mayzhe ... sii-rosii/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 13 вер, 2023 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 19:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:И машину, кстати. Заберут же, не?
забрать по решению суда. На ребенка оформляйте ни один суд не заберёт.
Продать потом нереально
beee
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 19:53

  beee написав:
vitaliiangel написав:
  beee написав:И машину, кстати. Заберут же, не?
забрать по решению суда. На ребенка оформляйте ни один суд не заберёт.
Продать потом нереально

Якщо дитина володіє майном у разі продажу такої нерухомості необхідно гарантувати, що її майнові права не порушаться. Батьки повинні забезпечити її іншою житлоплощею, притому, частка в квартирі та її стан повинні бути не гірше відчужуваного майна. Процедура знову ж таки проводиться під наглядом ОР – в результаті видається відповідний дозвіл. Як отримати дозвіл Опікунської ради

Щоб отримати дозвіл державного органу на відчуження майна, на яке поширюються права дитини, подайте такі документи: окремі заяви кожного з батьків; паспорти власників об'єкта нерухомості; свідоцтво про народження або паспорт неповнолітнього; ідентифікаційні коди всіх власників; техпаспорт на об'єкт угоди; довідку про склад сім'ї; виписку з Держреєстру майнових прав.
Джерело: https://dom.ria.com/uk/articles/kuplya- ... 42656.html © DIM.RIA.com™
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 20:02

  beee написав:Затверджено порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного реєстру призовників та ДРФО
Мінфін та Міноборони спільним наказом затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Ой

Есть юрист в теме? Недвигу нужно на жену переоформить?
И машину, кстати. Заберут же, не?

Единственный способ решить проблему, это мобилизоваться в ЗСУ.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 20:25

  reus написав:
  beee написав:Затверджено порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного реєстру призовників та ДРФО
Мінфін та Міноборони спільним наказом затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Ой

Есть юрист в теме? Недвигу нужно на жену переоформить?
И машину, кстати. Заберут же, не?

Единственный способ решить проблему, это мобилизоваться в ЗСУ.

Это завсегда
Но после вас
И после вашего доната на мавики в размере 45% от отжатого у напуганного тьмой лошка бетона.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 20:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  beee написав:Затверджено порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного реєстру призовників та ДРФО
Мінфін та Міноборони спільним наказом затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Ой

Есть юрист в теме? Недвигу нужно на жену переоформить?
И машину, кстати. Заберут же, не?

Единственный способ решить проблему, это мобилизоваться в ЗСУ.
Тогда нужен будет государственный нотариус для оформления наследства, но уже не мне.
Советовать такое можно только личным примером.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 20:33

  adeges написав:
  airmax78 написав:Єоселя бумить - капець. Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.


Це точно, 380 виданих кредитів на 20.4 млн доларів у Києві - це бум, що капець.

Тільки один банк, за яким слідкую, не лідер єоселі, ковбасить по півярда грн. на місяць.
airmax78
 
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