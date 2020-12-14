Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Затверджено порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного реєстру призовників та ДРФО Мінфін та Міноборони спільним наказом затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
Ой
Есть юрист в теме? Недвигу нужно на жену переоформить? И машину, кстати. Заберут же, не?
забрать по решению суда. На ребенка оформляйте ни один суд не заберёт.
Продать потом нереально
Якщо дитина володіє майном у разі продажу такої нерухомості необхідно гарантувати, що її майнові права не порушаться. Батьки повинні забезпечити її іншою житлоплощею, притому, частка в квартирі та її стан повинні бути не гірше відчужуваного майна. Процедура знову ж таки проводиться під наглядом ОР – в результаті видається відповідний дозвіл. Як отримати дозвіл Опікунської ради
beee написав:Затверджено порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного реєстру призовників та ДРФО Мінфін та Міноборони спільним наказом затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
Ой
Есть юрист в теме? Недвигу нужно на жену переоформить? И машину, кстати. Заберут же, не?
Единственный способ решить проблему, это мобилизоваться в ЗСУ.
beee написав:Затверджено порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного реєстру призовників та ДРФО Мінфін та Міноборони спільним наказом затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
Ой
Есть юрист в теме? Недвигу нужно на жену переоформить? И машину, кстати. Заберут же, не?
Единственный способ решить проблему, это мобилизоваться в ЗСУ.
Это завсегда Но после вас И после вашего доната на мавики в размере 45% от отжатого у напуганного тьмой лошка бетона.
beee написав:Затверджено порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного реєстру призовників та ДРФО Мінфін та Міноборони спільним наказом затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
Ой
Есть юрист в теме? Недвигу нужно на жену переоформить? И машину, кстати. Заберут же, не?
Единственный способ решить проблему, это мобилизоваться в ЗСУ.
Тогда нужен будет государственный нотариус для оформления наследства, но уже не мне. Советовать такое можно только личным примером.
airmax78 написав:Єоселя бумить - капець. Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.
Це точно, 380 виданих кредитів на 20.4 млн доларів у Києві - це бум, що капець.
Тільки один банк, за яким слідкую, не лідер єоселі, ковбасить по півярда грн. на місяць. Знову ж таки, кажу, коли з'явиться на графіках - всі вже відчують це у цінах.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 13 вер, 2023 20:39, всього редагувалось 1 раз.