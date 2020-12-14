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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11214112151121611217
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 20:38

  барабашов написав:Это завсегда
Но после вас
И после вашего доната на мавики в размере 45% от отжатого у напуганного тьмой лошка бетона.

У меня нет таких проблем. А ЗСУ за время полномасштабной войны я помог больше, чем 45% от заработанного на этой сделке.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 20:43

  beee написав:Тогда нужен будет государственный нотариус для оформления наследства, но уже не мне.
Советовать такое можно только личным примером.

Я к тому, что проблема надуманная. Никто ничего ни у кого отжимать не будет. По оч. простой причине, действующая власть хочет претендовать на какой-то результат на будущих выборах. Поэтому, можете расслабиться.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 20:47

  beee написав:
reus написав:
  beee написав:Затверджено порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного реєстру призовників та ДРФО
Мінфін та Міноборони спільним наказом затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Ой

Есть юрист в теме? Недвигу нужно на жену переоформить?
И машину, кстати. Заберут же, не?

Единственный способ решить проблему, это мобилизоваться в ЗСУ.
Тогда нужен будет государственный нотариус для оформления наследства, но уже не мне.
Советовать такое можно только личным примером.

Відповідальні пацики, їдучи на нуль, якраз і офомляють все заздалегідь.
gonchik74
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