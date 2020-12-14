|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 вер, 2023 20:38
барабашов написав:
Это завсегда
Но после вас
И после вашего доната на мавики в размере 45% от отжатого у напуганного тьмой лошка бетона.
У меня нет таких проблем. А ЗСУ за время полномасштабной войны я помог больше, чем 45% от заработанного на этой сделке.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4511
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1483 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 вер, 2023 20:43
beee написав:
Тогда нужен будет государственный нотариус для оформления наследства, но уже не мне.
Советовать такое можно только личным примером.
Я к тому, что проблема надуманная. Никто ничего ни у кого отжимать не будет. По оч. простой причине, действующая власть хочет претендовать на какой-то результат на будущих выборах. Поэтому, можете расслабиться.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4511
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1483 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 вер, 2023 20:47
beee написав: reus написав: beee написав:
Затверджено порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного реєстру призовників та ДРФО
Мінфін та Міноборони спільним наказом затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
Ой
Есть юрист в теме? Недвигу нужно на жену переоформить?
И машину, кстати. Заберут же, не?
Единственный способ решить проблему, это мобилизоваться в ЗСУ.
Тогда нужен будет государственный нотариус для оформления наследства, но уже не мне.
Советовать такое можно только личным примером.
Відповідальні пацики, їдучи на нуль, якраз і офомляють все заздалегідь.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 442
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 вер, 2023 09:14
reus написав:
действующая власть хочет претендовать на какой-то результат на будущих выборах.
Нинішню зелену владу - давно пора відправити на смітник історії. Шашличники драні, імітатори чортові.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23330
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1574 раз.
- Подякували: 2484 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24172
|16241330
|
Сер 13 вер, 2023 13:17
Frant
|
|1266
|5327412
|
|
|3
|8200
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|