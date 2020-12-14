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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 вер, 2023 20:38
барабашов написав:
Это завсегда
Но после вас
И после вашего доната на мавики в размере 45% от отжатого у напуганного тьмой лошка бетона.
У меня нет таких проблем. А ЗСУ за время полномасштабной войны я помог больше, чем 45% от заработанного на этой сделке.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 20:43
beee написав:
Тогда нужен будет государственный нотариус для оформления наследства, но уже не мне.
Советовать такое можно только личным примером.
Я к тому, что проблема надуманная. Никто ничего ни у кого отжимать не будет. По оч. простой причине, действующая власть хочет претендовать на какой-то результат на будущих выборах. Поэтому, можете расслабиться.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 20:47
beee написав: reus написав: beee написав:
Затверджено порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного реєстру призовників та ДРФО
Мінфін та Міноборони спільним наказом затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб - платників податків
Ой
Есть юрист в теме? Недвигу нужно на жену переоформить?
И машину, кстати. Заберут же, не?
Единственный способ решить проблему, это мобилизоваться в ЗСУ.
Тогда нужен будет государственный нотариус для оформления наследства, но уже не мне.
Советовать такое можно только личным примером.
Відповідальні пацики, їдучи на нуль, якраз і офомляють все заздалегідь.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 10:21
reus написав: барабашов написав:
Это завсегда
Но после вас
И после вашего доната на мавики в размере 45% от отжатого у напуганного тьмой лошка бетона.
У меня нет таких проблем. А ЗСУ за время полномасштабной войны я помог больше, чем 45% от заработанного на этой сделке.
повага
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Додано: Чет 14 вер, 2023 10:28
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Додано: Чет 14 вер, 2023 10:39
airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав:
Єоселя бумить - капець. Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.
Це точно, 380 виданих кредитів на 20.4 млн доларів у Києві - це бум, що капець.
Тільки один банк, за яким слідкую, не лідер єоселі, ковбасить по півярда грн. на місяць. Знову ж таки, кажу, коли з'явиться на графіках - всі вже відчують це у цінах.
Де ви таке бачите? Я знаю, що на сьогодні це проблема, у людей, які спробували продати покупцю через є оселю вже 4й місяць угода висіть - банк ніяк не погодить...люди вже давно продали б, але зачепилися з є оселею и тепер в цьому болоті зав'язли...Рил з агенції також не рекомендує зв'язуватись, тому що вірогідність втратити час більша ніж продати.Є такі діячи, які за літо 2 залога отримали з повітря, тому що є-оселя не змогла більше місяця надати кошти і договір розривали на користь продавця.
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Rack
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Додано: Чет 14 вер, 2023 10:49
Rack написав: adeges написав: airmax78 написав:
Єоселя бумить - капець. Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках
Це точно, 380 виданих кредитів на 20.4 млн доларів у Києві - це бум, що капець.
Тільки один банк, за яким слідкую, не лідер єоселі, ковбасить по півярда грн. на місяць. Знову ж таки, кажу, коли з'явиться на графіках - всі вже відчують це у цінах.
Де ви таке бачите? Я знаю, що на сьогодні це проблема, у людей, які спробували продати покупцю через є оселю вже 4й місяць угода висіть - банк ніяк не погодить...люди вже давно продали б, але зачепилися з є оселею и тепер в цьому болоті зав'язли...Рил з агенції також не рекомендує зв'язуватись, тому що вірогідність втратити час більша ніж продати.Є такі діячи, які за літо 2 залога отримали з повітря, тому що є-оселя не змогла більше місяця надати кошти і договір розривали на користь продавця.
О, полезно. А то мне постоянно спрашивают, продаёте через е-оселю. Теперь буду говорить, что нет
Я так понимаю, всё что с приставкой "е" производное от знаменитого "на..".." балово, кроме шуточного сервиса е-батюшка
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beee
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Додано: Чет 14 вер, 2023 10:55
beee написав: Rack написав: adeges написав:
Тільки один банк, за яким слідкую, не лідер єоселі, ковбасить по півярда грн. на місяць. Знову ж таки, кажу, коли з'явиться на графіках - всі вже відчують це у цінах.
Де ви таке бачите? Я знаю, що на сьогодні це проблема, у людей, які спробували продати покупцю через є оселю вже 4й місяць угода висіть - банк ніяк не погодить...люди вже давно продали б, але зачепилися з є оселею и тепер в цьому болоті зав'язли...Рил з агенції також не рекомендує зв'язуватись, тому що вірогідність втратити час більша ніж продати.Є такі діячи, які за літо 2 залога отримали з повітря, тому що є-оселя не змогла більше місяця надати кошти і договір розривали на користь продавця.
О, полезно. А то мне постоянно спрашивают, продаёте через е-оселю. Теперь буду говорить, что нет
Я так понимаю, всё что с приставкой "е" производное от знаменитого "на..".." балово, кроме шуточного сервиса е-батюшка
У вас ніби об'єкти не в тій ціновій категорії, щоб під єоселю підпадати
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Додано: Чет 14 вер, 2023 11:08
airmax78 написав:
Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.
Наскільки розумію, навіть повномасштабна війна не знизила ціни до "дна зРадіо"?
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Додано: Чет 14 вер, 2023 11:17
Faceless написав: airmax78 написав:
Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.
Наскільки розумію, навіть повномасштабна війна не знизила ціни до "дна зРадіо"?
Треба дякувати США та ЄС, які дають допомогу 50% від українського бюджету.
Кожна друга гривня в бюджеті - чужа.
Інакше прогноз зРадіо реалізувався би до дна.
Питання в тому, що частину грошей дають в борг.
І зброю (частину) дають в борг.
А борги прийдеться віддавати. vitaliiangel
Ти все борешся з радянською забудовою?
Сам(а) за життя - своїми руками хоча би собачу будку зробив(ла)?
разом з твоїм рилом-покровителем?
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