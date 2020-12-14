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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 вер, 2023 12:25
Faceless написав: airmax78 написав:
Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.
Наскільки розумію, навіть повномасштабна війна не знизила ціни до "дна зРадіо"?
Он привязывал обвал к росту учётной ставки в США. Как я и думал такой зависимости нет. Есть зависимость от учётной ставки НБУ, выбор где держать деньги под 18% в овгз или под 7% в арендном бизнесе. И то зависимость условная, с лагом в несколько лет. Поскольку интересно выскочить из недвижимости без потерь.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:37
vitaliiangel написав:
Он привязывал обвал к росту учётной ставки в США. Как я и думал такой зависимости нет
Чувак, ти просто геній! Інтелехтуал найвищого гатунку
навіть без знання арифметики))
зРадіо - жалюгідний незнайка в порівннянні з тобою.
Чому зРадіо живе в центрі Києва в дорогому ЖК, а ти в "неохрущі" за 20 км від міського кордону?
Не можу зрозуміти))) повинно бути навпаки, з твоєю супергеніальністю
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:56
О, полезно. А то мне постоянно спрашивают, продаёте через е-оселю. Теперь буду говорить, что нет
Я так понимаю, всё что с приставкой "е" производное от знаменитого "на..".." балово, кроме шуточного сервиса е-батюшка
Я даже сначала поверил, так распиарили, но теперь у меня сложилось впечатление, что тут, как и везде у нас, вмешалась коррупционная составляющая...И не удивлюсь, что в банках, таки, сделки есть, но мы их не увидим)) город засыпает, мафия просыпается.
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