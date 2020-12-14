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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11215112161121711218
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:25

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.

Наскільки розумію, навіть повномасштабна війна не знизила ціни до "дна зРадіо"?

Он привязывал обвал к росту учётной ставки в США. Как я и думал такой зависимости нет. Есть зависимость от учётной ставки НБУ, выбор где держать деньги под 18% в овгз или под 7% в арендном бизнесе. И то зависимость условная, с лагом в несколько лет. Поскольку интересно выскочить из недвижимости без потерь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:37

  vitaliiangel написав:Он привязывал обвал к росту учётной ставки в США. Как я и думал такой зависимости нет

Чувак, ти просто геній! Інтелехтуал найвищого гатунку :mrgreen:
навіть без знання арифметики)) 8)
зРадіо - жалюгідний незнайка в порівннянні з тобою.
Чому зРадіо живе в центрі Києва в дорогому ЖК, а ти в "неохрущі" за 20 км від міського кордону?
Не можу зрозуміти))) повинно бути навпаки, з твоєю супергеніальністю :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 12:56

О, полезно. А то мне постоянно спрашивают, продаёте через е-оселю. Теперь буду говорить, что нет
Я так понимаю, всё что с приставкой "е" производное от знаменитого "на..".." балово, кроме шуточного сервиса е-батюшка

Я даже сначала поверил, так распиарили, но теперь у меня сложилось впечатление, что тут, как и везде у нас, вмешалась коррупционная составляющая...И не удивлюсь, что в банках, таки, сделки есть, но мы их не увидим)) город засыпает, мафия просыпается.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 13:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.epravda.com.ua/publications ... 14/704296/
iva64
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