Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.
Наскільки розумію, навіть повномасштабна війна не знизила ціни до "дна зРадіо"?
Он привязывал обвал к росту учётной ставки в США. Как я и думал такой зависимости нет. Есть зависимость от учётной ставки НБУ, выбор где держать деньги под 18% в овгз или под 7% в арендном бизнесе. И то зависимость условная, с лагом в несколько лет. Поскольку интересно выскочить из недвижимости без потерь.
О, полезно. А то мне постоянно спрашивают, продаёте через е-оселю. Теперь буду говорить, что нет Я так понимаю, всё что с приставкой "е" производное от знаменитого "на..".." балово, кроме шуточного сервиса е-батюшка
Я даже сначала поверил, так распиарили, но теперь у меня сложилось впечатление, что тут, как и везде у нас, вмешалась коррупционная составляющая...И не удивлюсь, что в банках, таки, сделки есть, но мы их не увидим)) город засыпает, мафия просыпается.
спасибо, посмеялся, мамка копирайтера который это написал продається краще, ніж квартира у Києві
"Затверджено порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного реєстру призовників та ДРФО Мінфін та Міноборони спільним наказом затвердили Порядок електронної інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і Державного реєстру фізичних осіб - платників податків" - об этом писал ранее, мне сказали что такого не будет
У вас ніби об'єкти не в тій ціновій категорії, щоб під єоселю підпадати
Нагадала ця ситуація бородатий совковий анекдот, штірліц чудово влився в толпу, яка гуляла вулицями Берліна, єдине що трохи його видавало, так це парашут, який волочив за собою шті((( А тут і специфічна "обізнаність" в суто рашистськіх "сервісах", а також банальна математика, якщо хата за сотні кує, то яка там до біса є оселя??? зрадіо був з іншої планети, самозакоханий фсбешник(((
vitaliiangel написав:Он привязывал обвал к росту учётной ставки в США. Как я и думал такой зависимости нет
Чувак, ти просто геній! Інтелехтуал найвищого гатунку навіть без знання арифметики)) зРадіо - жалюгідний незнайка в порівннянні з тобою. Чому зРадіо живе в центрі Києва, а ти в "неохрущі" за 20 км від міського кордону? Не можу зрозуміти))) повинно бути навпаки, з твоєю супергеніальністю
О, полезно. А то мне постоянно спрашивают, продаёте через е-оселю. Теперь буду говорить, что нет Я так понимаю, всё что с приставкой "е" производное от знаменитого "на..".." балово, кроме шуточного сервиса е-батюшка
Я даже сначала поверил, так распиарили, но теперь у меня сложилось впечатление, что тут, как и везде у нас, вмешалась коррупционная составляющая...И не удивлюсь, что в банках, таки, сделки есть, но мы их не увидим)) город засыпает, мафия просыпается.