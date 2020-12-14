Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Єоселя бумить - капець. Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.
airmax78 написав:Єоселя бумить - капець. Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.
vitaliiangel написав:В пользу недвижимости тот факт, что военным массово платятся приличные деньги, которые вероятнее всего, пойдут на рн и на покупку авто. Что разогреет экономику, поскольку ранее деньги скапливались у крупного бизнеса и монополистов. А пэрэсичный про капитал 50куе мог только во сне мечтать.
кроме военных забыл упомянуть нац.гвардию, полицию, пограничников, мчсников и сбушников. По врачам тоже ожидаемо. Поход к стоматологу минимум 1кгрн (это если ничего серьезного). У других специалистов только прием "поговорить" стоит 600 грн.
хотаб меня как-то спрашивал кто покупатели. Я тогда сказал что их имена не знает даже налоговая. Каюсь ошибся. Ну может сбушники есть какие-то засекреченные. обратите внимание с большим отрывом от всех лидирует Киевская область по количеству г. Киев отстаёт почти в 2р. По сумме кредитов отставание меньше
теперь что касается цен. Я как то Зебре писал что Киев 500 проданных квартир не заметит. А 800 квартир для области это ого-го. Учитывая соотношение кол-ва квартир к населению. Поэтому в области (по крайней мере там где я живу) цены довоенные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 14 вер, 2023 16:15, всього редагувалось 6 разів.
Утром как-то еду в потоке со Славутича на разворот. Передо мной несколько машин с двора поехали через мост. Мерс купе с 20 летним "медиком" за рулём, Кайен и всё в таком духе. В домовом чате спрашиваю, соседи, как так получается, у вас у всех есть перепустки. Колитесь, как нарешали. Такой прямой вопрос возмутил общество. Оказывается это не моё дело. "Молчи в тряпку", один особо агрессивный, с легиона киевского фронта сказал, что пропуск он мне даст, но "он тебе уже не поможет". Вот так. Пропуска у всех у них, а зрадник я. Почему?
airmax78 написав:Єоселя бумить - капець. Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.
Лідерами оселі є Приват, Ощад та Укргаз. Подивиться як змінились портфелі кредитів фіз осіб в цих банках з 1.01.2023.
Прикольно. Спочатку робить вкид "0.5 мільярда в одному банку не лідеру ринку по єоселі щомісяця", а коли запитують конкретику, то Ермакс пропонує цей вкид людям ще і обгрунтувати ) Відчувається хватка
У нас тут здається по КРЖН мова. По КРЖН з 1 серпня програми по минулий тиждень було видано 121 єкредит на суму 294 млн грн, що становить десь 26% від загальної кількості і суми кредитів, виданих в Києві по єоселі з початку програми (466 та 921 млн грн, відповідно).
Тобто дійсно розширення критеріїв с 1 серпня приблизно подвоїло кількість кредитів, що видаються, проте абсолютні суми для ринку КРЖН не справляють враження аж ніяк.
beee написав:Утром как-то еду в потоке со Славутича на разворот. Передо мной несколько машин с двора поехали через мост. Мерс купе с 20 летним "медиком" за рулём, Кайен и всё в таком духе. В домовом чате спрашиваю, соседи, как так получается, у вас у всех есть перепустки. Колитесь, как нарешали. Такой прямой вопрос возмутил общество. Оказывается это не моё дело. "Молчи в тряпку", один особо агрессивный, с легиона киевского фронта сказал, что пропуск он мне даст, но "он тебе уже не поможет". Вот так. Пропуска у всех у них, а зрадник я. Почему?
Все животные равны, но некоторые равнее. Тому люди необтяжені маєтками та не ощасливлені звʼязками валять з цієї країни.