RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11216112171121811219
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:09

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Єоселя бумить - капець. Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.


Ссылку дадите на информацию по выдаче банком, о котором говорите ?
Общая сумма за время работы программы е-оселя 4.4 млрд .
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/09/12/704237

Лідерами оселі є Приват, Ощад та Укргаз. Подивиться як змінились портфелі кредитів фіз осіб в цих банках з 1.01.2023.
airmax78
 
Повідомлень: 42556
З нами з: 25.10.12
Подякував: 969 раз.
Подякували: 5224 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:36

  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Єоселя бумить - капець. Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.


Ссылку дадите на информацию по выдаче банком, о котором говорите ?
Общая сумма за время работы программы е-оселя 4.4 млрд .
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/09/12/704237

Лідерами оселі є Приват, Ощад та Укргаз. Подивиться як змінились портфелі кредитів фіз осіб в цих банках з 1.01.2023.

Это ФОПы.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4059
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:55

  vitaliiangel написав:В пользу недвижимости тот факт, что военным массово платятся приличные деньги, которые вероятнее всего, пойдут на рн и на покупку авто. Что разогреет экономику, поскольку ранее деньги скапливались у крупного бизнеса и монополистов. А пэрэсичный про капитал 50куе мог только во сне мечтать.

кроме военных забыл упомянуть нац.гвардию, полицию, пограничников, мчсников и сбушников. По врачам тоже ожидаемо. Поход к стоматологу минимум 1кгрн (это если ничего серьезного). У других специалистов только прием "поговорить" стоит 600 грн.

хотаб меня как-то спрашивал кто покупатели. Я тогда сказал что их имена не знает даже налоговая. Каюсь ошибся. Ну может сбушники есть какие-то засекреченные.
Зображення
обратите внимание с большим отрывом от всех лидирует Киевская область
по количеству г. Киев отстаёт почти в 2р. По сумме кредитов отставание меньше

средняя цена квартиры в области 38куе что соответствует 1к квартире в эконом сегменте

средняя цена квартиры в Киеве 52куе что можно купить в Киеве за них я хз. Кавалирки флая.
Зображення

теперь что касается цен. Я как то Зебре писал что Киев 500 проданных квартир не заметит. А 800 квартир для области это ого-го. Учитывая соотношение кол-ва квартир к населению. Поэтому в области (по крайней мере там где я живу) цены довоенные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 14 вер, 2023 16:20, всього редагувалось 8 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19202
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2195 раз.
Подякували: 3144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 15:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Утром как-то еду в потоке со Славутича на разворот. Передо мной несколько машин с двора поехали через мост. Мерс купе с 20 летним "медиком" за рулём, Кайен и всё в таком духе.
В домовом чате спрашиваю, соседи, как так получается, у вас у всех есть перепустки. Колитесь, как нарешали.
Такой прямой вопрос возмутил общество. Оказывается это не моё дело. "Молчи в тряпку", один особо агрессивный, с легиона киевского фронта сказал, что пропуск он мне даст, но "он тебе уже не поможет".
Вот так. Пропуска у всех у них, а зрадник я. Почему?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 17.12.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:03

  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Єоселя бумить - капець. Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.


Ссылку дадите на информацию по выдаче банком, о котором говорите ?
Общая сумма за время работы программы е-оселя 4.4 млрд .
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/09/12/704237

Лідерами оселі є Приват, Ощад та Укргаз. Подивиться як змінились портфелі кредитів фіз осіб в цих банках з 1.01.2023.


Прикольно. Спочатку робить вкид "0.5 мільярда в одному банку не лідеру ринку по єоселі щомісяця", а коли запитують конкретику, то Ермакс пропонує цей вкид людям ще і обгрунтувати ) Відчувається хватка

У нас тут здається по КРЖН мова. По КРЖН з 1 серпня програми по минулий тиждень було видано 121 єкредит на суму 294 млн грн, що становить десь 26% від загальної кількості і суми кредитів, виданих в Києві по єоселі з початку програми (466 та 921 млн грн, відповідно).

Тобто дійсно розширення критеріїв с 1 серпня приблизно подвоїло кількість кредитів, що видаються, проте абсолютні суми для ринку КРЖН не справляють враження аж ніяк.
adeges
 
Повідомлень: 4373
З нами з: 14.03.06
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1014 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:14

  beee написав:Утром как-то еду в потоке со Славутича на разворот. Передо мной несколько машин с двора поехали через мост. Мерс купе с 20 летним "медиком" за рулём, Кайен и всё в таком духе.
В домовом чате спрашиваю, соседи, как так получается, у вас у всех есть перепустки. Колитесь, как нарешали.
Такой прямой вопрос возмутил общество. Оказывается это не моё дело. "Молчи в тряпку", один особо агрессивный, с легиона киевского фронта сказал, что пропуск он мне даст, но "он тебе уже не поможет".
Вот так. Пропуска у всех у них, а зрадник я. Почему?

Все животные равны, но некоторые равнее.
Тому люди необтяжені маєтками та не ощасливлені звʼязками валять з цієї країни.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 444
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:08

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении руководителю одной из столичных строительных компаний, систематически занижавшему налог на прибыль.

Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и Киевской городской прокуратуры.

Аналитики Бюро установили, что должностные лица компании в течение длительного времени вносили ложные данные в отчетные документы, чтобы уклониться от уплаты налога.

"Да, для минимизации налоговых обязательств предприниматель безосновательно внес в официальные документы расходы на юридические услуги, проживание в отеле, аренду, услуги по перебазированию строительной техники и т.п., которые на самом деле не предоставлялись", - добавили в прокуратуре.

Благодаря этим действиям застройщик не доплатил государству более 4,8 млн. грн.

В ходе досудебного расследования чиновник признал свою вину и добровольно возместил нанесенный государству ущерб в полном объеме.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19202
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2195 раз.
Подякували: 3144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:24

  adeges написав:Прикольно. Спочатку робить вкид "0.5 мільярда в одному банку не лідеру ринку по єоселі щомісяця", а коли запитують конкретику, то Ермакс пропонує цей вкид людям ще і обгрунтувати ) Відчувається хватка


Почему бы нет. Видим что некие цифры в портфЭле банка увеличились, добавляем немного фантазии и имеем бум программы е-оселя. )
Кстати замечен резкий рост в Вудстории. Там 2ком были по 65-67куе за 72 м2 когда смотрел последний раз, сейчас цены подтянули к 1куе за м2 , дом подходит под программу е-оселя.
vladimir07
 
Повідомлень: 1821
З нами з: 30.01.14
Подякував: 56 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:26

vitaliiangel , сотрудникам БЭБ премия в размере 10% от возвращенной в бюджет суммы?
(новые игроки на рынке ) :D
Hotab
 
Повідомлень: 9839
З нами з: 15.02.09
Подякував: 604 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 17:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Давайте разом слідкувати за сайтом є-оселя - впевнений це буде цікаво.
airmax78
 
Повідомлень: 42556
З нами з: 25.10.12
Подякував: 969 раз.
Подякували: 5224 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11216112171121811219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2416, 2417, 2418
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24172 16241835
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 вер, 2023 13:17
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 125, 126, 127
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1266 5327663
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 вер, 2023 21:24
vitaliiangel
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 8292
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3216)
14.09.2023 17:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.