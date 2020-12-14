Додано: Чет 14 вер, 2023 15:55

vitaliiangel написав: В пользу недвижимости тот факт, что военным массово платятся приличные деньги, которые вероятнее всего, пойдут на рн и на покупку авто. Что разогреет экономику, поскольку ранее деньги скапливались у крупного бизнеса и монополистов. А пэрэсичный про капитал 50куе мог только во сне мечтать. В пользу недвижимости тот факт, что военным массово платятся приличные деньги, которые вероятнее всего, пойдут на рн и на покупку авто. Что разогреет экономику, поскольку ранее деньги скапливались у крупного бизнеса и монополистов. А пэрэсичный про капитал 50куе мог только во сне мечтать.

кроме военных забыл упомянуть нац.гвардию, полицию, пограничников, мчсников и сбушников. По врачам тоже ожидаемо. Поход к стоматологу минимум 1кгрн (это если ничего серьезного). У других специалистов только прием "поговорить" стоит 600 грн.хотаб меня как-то спрашивал кто покупатели. Я тогда сказал что их имена не знает даже налоговая. Каюсь ошибся. Ну может сбушники есть какие-то засекреченные.обратите внимание с большим отрывом от всех лидирует Киевская областьпо количеству г. Киев отстаёт почти в 2р. По сумме кредитов отставание меньшесредняя цена квартиры в области 38куе что соответствует 1к квартире в эконом сегментесредняя цена квартиры в Киеве 52куе что можно купить в Киеве за них я хз. Кавалирки флая.теперь что касается цен. Я как то Зебре писал что Киев 500 проданных квартир не заметит. А 800 квартир для области это ого-го. Учитывая соотношение кол-ва квартир к населению. Поэтому в области (по крайней мере там где я живу) цены довоенные.