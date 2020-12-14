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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 вер, 2023 18:35
Faceless написав: beee написав:
Rack написав:[quote="5621220:adeges"]
Тільки один банк, за яким слідкую, не лідер єоселі, ковбасить по півярда грн. на місяць. Знову ж таки, кажу, коли з'явиться на графіках - всі вже відчують це у цінах.
Де ви таке бачите? Я знаю, що на сьогодні це проблема, у людей, які спробували продати покупцю через є оселю вже 4й місяць угода висіть - банк ніяк не погодить...люди вже давно продали б, але зачепилися з є оселею и тепер в цьому болоті зав'язли...Рил з агенції також не рекомендує зв'язуватись, тому що вірогідність втратити час більша ніж продати.Є такі діячи, які за літо 2 залога отримали з повітря, тому що є-оселя не змогла більше місяця надати кошти і договір розривали на користь продавця.
О, полезно. А то мне постоянно спрашивают, продаёте через е-оселю. Теперь буду говорить, что нет
Я так понимаю, всё что с приставкой "е" производное от знаменитого "на..".." балово, кроме шуточного сервиса е-батюшка
У вас ніби об'єкти не в тій ціновій категорії, щоб під єоселю підпадати[/quote] Я абсолютно далёк от: религии (атеист) и всех гос программ. Я понятия не имею, что значит "е" и "оселя", но не может быть такого, чтобы стоимость квартиры в договоре занижали. Разве такое возможно? Где мы видели, чтобы в договоре стояла не реальная цена, а немножечко так оптимизированная. ИМХО
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beee
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:41
beee написав:
Я абсолютно далёк от: религии (атеист) и всех гос программ. Я понятия не имею, что значит "е" и "оселя", но не может быть такого, чтобы стоимость квартиры в договоре занижали. Разве такое возможно? Где мы видели, чтобы в договоре стояла не реальная цена, а немножечко так оптимизированная. ИМХО
єОселя це кредитування, тут такі фінти зробити набагато складніше, ніж просто занизити вартість в договорі щоб податків менше вийшло. Хіба що більшу частину коштів покупець віддасть кешем, а кредит - на меншу частину.
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Faceless
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:07
Нарешті оКРЖН забудовник розморозився і збирається добудувати те що недобудував у 2021.
Навіть якийсь млявий рух на будові спостерігається.
Але хоче бабла десь 2К5 з кожного м2 (каже, що внаслідок обстрілу - але там хіба декілька вікон пошкодило), хоча була 100% передоплата (розсрочники не дояться?).
Долярчик, а твій як, нічого не хоче?
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flyman
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:31
flyman написав:
Нарешті оКРЖН забудовник розморозився і збирається добудувати те що недобудував у 2021.
вот не пойму нахер в дешевые объекты ещё и влазить в стройку. Ну купи аналогичный на 7-10куе дороже в уже сданном и заселенном доме. Ты ж не покупаешь один кроссовок ради экономии? Потом эти страдания. Жадность ничему не учит. Ладно там 100-150куе разница между готовым и котлованом, хоть знаешь за шо страдаешь...
приятель из Одессы брал 90% готовности продавал на 100% (переуступкой) и имел 6-10% годовых при почти нулевых рисках (90% готовности уже по любому достроят). До войны конечно.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:45
vitaliiangel написав: flyman написав:
Нарешті оКРЖН забудовник розморозився і збирається добудувати те що недобудував у 2021.
вот не пойму нахер в дешевые объекты ещё и влазить в стройку. Ну купи аналогичный на 7-10куе дороже в уже сданном и заселенном доме. Ты ж не покупаешь один кроссовок ради экономии? Потом эти страдания. Жадность ничему не учит. Ладно там 100-150куе разница между готовым и котлованом, хоть знаешь за шо страдаешь...
приятель из Одессы брал 90% готовности продавал на 100% (переуступкой) и имел 6-10% годовых при почти нулевых рисках (90% готовности уже по любому достроят). До войны конечно.
Так отож.
будували бодренько, затягнули на півроку, і ... 24.02.22, формсмажор. Готовність овер 95%.
На вскидку, наразі, 4куе різниці (якщо купити в того ж забудовника здане минулого літа в сусідній секції) при інвестиції $418 за м2 (десь в той самий час як і Долярчик).
Але мова про інше, що хтось бачить "бум на РН вцілому, і на оКРЖН зокрема", а я бачу, що просинаються деякі забудовники від сплячки і починають подавати ознаки життя.
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flyman
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 03:47
flyman а кто видит бум? По е-осля продано 843 квартиры. Без войны думаю продали бы 3-5 тыс. Что даёт основание полагать о возможном росте цен после войны. Ипотека сыграла свою роль в 2004-2008 и сейчас вероятно сыграет. Вдобавок военные со своими накоплениями выйдут.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:15
vitaliiangel написав:flyman
а кто видит бум? По е-осля продано 843 квартиры. Без войны думаю продали бы 3-5 тыс. Что даёт основание полагать о возможном росте цен после войны
. Ипотека сыграла свою роль в 2004-2008 и сейчас вероятно сыграет. Вдобавок военные со своими накоплениями выйдут.
ще забув написати,
цікавився у прораба, як у нього із замовленнями, відповів, що не дуже,
так що в кого там бум, в мебельщиків? дерев"яними макінтошами?
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flyman
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:23
flyman написав: vitaliiangel написав:flyman
а кто видит бум? По е-осля продано 843 квартиры. Без войны думаю продали бы 3-5 тыс. Что даёт основание полагать о возможном росте цен после войны
. Ипотека сыграла свою роль в 2004-2008 и сейчас вероятно сыграет. Вдобавок военные со своими накоплениями выйдут.
ще забув написати,
цікавився у прораба, як у нього із замовленнями, відповів, що не дуже,
так що в кого там бум, в мебельщиків? дерев"яними макінтошами?
Флаймен, бери Бєєє. Прогуляєшся зранку і увечері біля метро, в людних місцях. Повістку можеш отримати.
Побачиш декого цікавого.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:35
flyman написав: vitaliiangel написав:flyman
а кто видит бум? По е-осля продано 843 квартиры. Без войны думаю продали бы 3-5 тыс. Что даёт основание полагать о возможном росте цен после войны
. Ипотека сыграла свою роль в 2004-2008 и сейчас вероятно сыграет. Вдобавок военные со своими накоплениями выйдут.
ще забув написати,
цікавився у прораба, як у нього із замовленнями, відповів, що не дуже,
так що в кого там бум, в мебельщиків? дерев"яними макінтошами?
Странно всё.
Поставщик кабельной продукции работает с группой застройщика коттеджей: ходосовка, буча, соф борщага. Сейчас в работе 20 коттеджей 200..250 м, таунхаусы. Продают с ремонтом под ключ. Говорит покупают, кроме прочих, китайцы, переселенцы. Бизнес прёт.
Вчера запустил мебель. Готовность на 26. 2 месяца назад резали 3-4 дня, сейчас загрузке 12 дней. И это далеко до нового года.
Почему такая разница в показаниях? Одни говорят плохо, вторые хорошо? Нифига не ясно
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 08:43
beee написав: flyman написав: vitaliiangel написав:flyman
а кто видит бум? По е-осля продано 843 квартиры. Без войны думаю продали бы 3-5 тыс. Что даёт основание полагать о возможном росте цен после войны
. Ипотека сыграла свою роль в 2004-2008 и сейчас вероятно сыграет. Вдобавок военные со своими накоплениями выйдут.
ще забув написати,
цікавився у прораба, як у нього із замовленнями, відповів, що не дуже,
так що в кого там бум, в мебельщиків? дерев"яними макінтошами?
Странно всё.
Поставщик кабельной продукции работает с группой застройщика коттеджей: ходосовка, буча, соф борщага. Сейчас в работе 20 коттеджей 200..250 м, таунхаусы. Продают с ремонтом под ключ. Говорит покупают, кроме прочих, китайцы, переселенцы. Бизнес прёт.
Вчера запустил мебель. Готовность на 26. 2 месяца назад резали 3-4 дня, сейчас загрузке 12 дней. И это далеко до нового года.
Почему такая разница в показаниях? Одни говорят плохо, вторые хорошо? Нифига не ясно
Як казав Остап Сулейман Берта Марія Бендер-Бей, якщо в країні ходять грошові знаки, то в когось їх має бути багато.
Можливі пояснення:
- старі проекти, гроші проїли, нових продаж нема, розсрочники теж не мотивовані платити більше
- нові проекти багатоповерхівок закладаються в глибокому тилу десь в ІФ, Львові, а не в Києві,
- як результат, що має високу степінь готовності на (о)КРЖН, або що швидко можна збудувати, те і в пріоритеті, довгограючі проекти грають в ящик
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flyman
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