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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:35
flyman написав: vitaliiangel написав:flyman
а кто видит бум? По е-осля продано 843 квартиры. Без войны думаю продали бы 3-5 тыс. Что даёт основание полагать о возможном росте цен после войны
. Ипотека сыграла свою роль в 2004-2008 и сейчас вероятно сыграет. Вдобавок военные со своими накоплениями выйдут.
ще забув написати,
цікавився у прораба, як у нього із замовленнями, відповів, що не дуже,
так що в кого там бум, в мебельщиків? дерев"яними макінтошами?
В мебельщиків мабуть дійсно бум. Потрібна була шафа у передпокій 3000*2600*550. Звернувся до трьох контор з виготовлення меблів. Перші сказали 1,5-2 місяці на виготовлення. Фахівець, що мав зробити заміри, не може добратися на об'єкт другий тиждень - велика черга. Друга контора заявила термін виготовлення 2 місяці. Треті пообіцяли на кінець грудня(!!) 2023 року. У третіх питаю, невже така черга? Кажуть, ппц. Чому не розширюєте виробництво? Не можуть знайти нормального менеджера для контролю, бо вже проходили таке: з розширенням виробництва, падає якість.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:42
beee написав:
Одни говорят плохо, вторые хорошо? Нифига не ясно
разные сегменты. Я вот про коттеджи не знаю ничего. Может быть там парадиз. Знаю что аренда квартир и коммерций -30%. Но некоторые умудряются поднять до довоенных, по уникальным объектам, откуда конечно можно съехать, и даже найти условно аналогичный объект, но уже дороже. Переселенцы выгребают дно рынка. Есть несколько кейсов, но здесь в клубе миллионеров они вряд ли уместны.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:26
vitaliiangel написав: beee написав:
Одни говорят плохо, вторые хорошо? Нифига не ясно
разные сегменты. Я вот про коттеджи не знаю ничего. Может быть там парадиз. Знаю что аренда квартир и коммерций -30%. Но некоторые умудряются поднять до довоенных, по уникальным объектам, откуда конечно можно съехать, и даже найти условно аналогичный объект, но уже дороже. Переселенцы выгребают дно рынка. Есть несколько кейсов, но здесь в клубе миллионеров они вряд ли уместны.
Ви суб'єктивно оцінюєте ситуацію. Я вже з травня здаю за ціною вище довоєнної. Фактори що дозволили це зробити дуже прості:
- адекватне ставлення до арендатора;
- гарна локація (біля метро);
- будь-яка людина швидко звикає до місця проживання і вже не хоче займатись переїздами і кочуванням.
Фактори прості, але люди за це згодні платити гроші.
Доречі, саме адекватність арендодавця виявилась ключовим фактором. Це за словами самого Арендатора. Він послухав історії своїх колег на роботі щодо пригод на ринку нерухомості і ще у 2022 р. прийняв рішення не шукати інше житло. Хоча і тоді міг знайти дешевше.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:31
vitaliiangel написав: beee написав:
Переселенцы выгребают дно рынка. Есть несколько кейсов, но здесь в клубе миллионеров они вряд ли уместны.
Есть инфа от знакомого рыла, который работает по Вышгороду (да, это оКРЖН, но это неплохо характеризует ситуацию и в столице), что практически все ликвидное, из эконом сегмента в готовом виде продалось с весны текущего года. В том числе и те, что висели с прошлого года.Остались объекты, где продавец либо не уступает от заявленной высокой цены, либо с какими то косяками ...
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