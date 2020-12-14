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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:42
beee написав:
Одни говорят плохо, вторые хорошо? Нифига не ясно
разные сегменты. Я вот про коттеджи не знаю ничего. Может быть там парадиз. Знаю что аренда квартир и коммерций -30%. Но некоторые умудряются поднять до довоенных, по уникальным объектам, откуда конечно можно съехать, и даже найти условно аналогичный объект, но уже дороже. Переселенцы выгребают дно рынка. Есть несколько кейсов, но здесь в клубе миллионеров они вряд ли уместны.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:26
vitaliiangel написав: beee написав:
Одни говорят плохо, вторые хорошо? Нифига не ясно
разные сегменты. Я вот про коттеджи не знаю ничего. Может быть там парадиз. Знаю что аренда квартир и коммерций -30%. Но некоторые умудряются поднять до довоенных, по уникальным объектам, откуда конечно можно съехать, и даже найти условно аналогичный объект, но уже дороже. Переселенцы выгребают дно рынка. Есть несколько кейсов, но здесь в клубе миллионеров они вряд ли уместны.
Ви суб'єктивно оцінюєте ситуацію. Я вже з травня здаю за ціною вище довоєнної. Фактори що дозволили це зробити дуже прості:
- адекватне ставлення до арендатора;
- гарна локація (біля метро);
- будь-яка людина швидко звикає до місця проживання і вже не хоче займатись переїздами і кочуванням.
Фактори прості, але люди за це згодні платити гроші.
Доречі, саме адекватність арендодавця виявилась ключовим фактором. Це за словами самого Арендатора. Він послухав історії своїх колег на роботі щодо пригод на ринку нерухомості і ще у 2022 р. прийняв рішення не шукати інше житло. Хоча і тоді міг знайти дешевше.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:31
vitaliiangel написав: beee написав:
Переселенцы выгребают дно рынка. Есть несколько кейсов, но здесь в клубе миллионеров они вряд ли уместны.
Есть инфа от знакомого рыла, который работает по Вышгороду (да, это оКРЖН, но это неплохо характеризует ситуацию и в столице), что практически все ликвидное, из эконом сегмента в готовом виде продалось с весны текущего года. В том числе и те, что висели с прошлого года.Остались объекты, где продавец либо не уступает от заявленной высокой цены, либо с какими то косяками ...
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:47
Уряд затвердив проєкт бюджету на наступний рік.
Доходи: 1,746 трлн грн (загальний фонд 1,54 трлн грн).
Видатки: 3,308 трлн грн (загальний фонд 3,1 трлн грн).
Дефіцит: 1,531 трлн грн.
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baraka
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:03
baraka написав:Уряд затвердив проєкт бюджету на наступний рік.
Доходи: 1,746 трлн грн (загальний фонд 1,54 трлн грн).
Видатки: 3,308 трлн грн (загальний фонд 3,1 трлн грн).
Дефіцит: 1,531 трлн грн.
Я думаю: як вони зістрибнуть з цієї ігли? Ну, добре 2024 нас профінансують. За 2025 я вже зовсім не впевнений. Повернення до життя за власні кошти може бути дуже болючим.
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airmax78
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:13
airmax78 написав: baraka написав:Уряд затвердив проєкт бюджету на наступний рік.
Доходи: 1,746 трлн грн (загальний фонд 1,54 трлн грн).
Видатки: 3,308 трлн грн (загальний фонд 3,1 трлн грн).
Дефіцит: 1,531 трлн грн.
Я думаю: як вони зістрибнуть з цієї ігли? Ну, добре 2024 нас профінансують. За 2025 я вже зовсім не впевнений. Повернення до життя за власні кошти може бути дуже болючим.
Продавайте квіточку, поки не пізно і дають пристойні кошти.
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reus
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