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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:25
Знакомые из кривого рога переехали в крым в 2012. В 2014 их сын пошёл в ато. Да печально, трагично, но никто ничего не втратив физически. Много кто после 2014 продали там недвигу и вывезли деньги
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:40
reus написав: airmax78 написав:
А жити мені де? Чекати потім на такого лошка, який Вам продав?
Так ще не ясно хто залишиться реальним лошком. Я звісно не хочу отримати збитки, але війна ще не закінчена і ніхто не знає майбутнього. Хоч і не великий, але все одно є ризик фізично втратити нерухомість, та і які будуть ціни поки що не зрозуміло. Якщо буде суттєва девальвація, то звісно, що ціни просядуть і можливо моя покупка не буде виглядати так привабливо.
Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:46
airmax78 написав:
Я думаю: як вони зістрибнуть з цієї ігли? Ну, добре 2024 нас профінансують. За 2025 я вже зовсім не впевнений. Повернення до життя за власні кошти може бути дуже болючим.
За репарації орків інакше ми закриємо їм всю торгівлю морем на Чорному морі.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:00
Denik написав: airmax78 написав:
Я думаю: як вони зістрибнуть з цієї ігли? Ну, добре 2024 нас профінансують. За 2025 я вже зовсім не впевнений. Повернення до життя за власні кошти може бути дуже болючим.
За репарації орків інакше ми закриємо їм всю торгівлю морем на Чорному морі.
пиратство оружием НАТО?
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_Klim
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