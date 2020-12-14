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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:25
Знакомые из кривого рога переехали в крым в 2012. В 2014 их сын пошёл в ато. Да печально, трагично, но никто ничего не втратив физически. Много кто после 2014 продали там недвигу и вывезли деньги
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:40
reus написав: airmax78 написав:
А жити мені де? Чекати потім на такого лошка, який Вам продав?
Так ще не ясно хто залишиться реальним лошком. Я звісно не хочу отримати збитки, але війна ще не закінчена і ніхто не знає майбутнього. Хоч і не великий, але все одно є ризик фізично втратити нерухомість, та і які будуть ціни поки що не зрозуміло. Якщо буде суттєва девальвація, то звісно, що ціни просядуть і можливо моя покупка не буде виглядати так привабливо.
Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:46
airmax78 написав:
Я думаю: як вони зістрибнуть з цієї ігли? Ну, добре 2024 нас профінансують. За 2025 я вже зовсім не впевнений. Повернення до життя за власні кошти може бути дуже болючим.
За репарації орків інакше ми закриємо їм всю торгівлю морем на Чорному морі.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:00
Denik написав: airmax78 написав:
Я думаю: як вони зістрибнуть з цієї ігли? Ну, добре 2024 нас профінансують. За 2025 я вже зовсім не впевнений. Повернення до життя за власні кошти може бути дуже болючим.
За репарації орків інакше ми закриємо їм всю торгівлю морем на Чорному морі.
пиратство оружием НАТО? мы не можем перекрыть им море, потому что оно нам не принадлежит.
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_Klim
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