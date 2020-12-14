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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:25
Знакомые из кривого рога переехали в крым в 2012. В 2014 их сын пошёл в ато. Да печально, трагично, но никто ничего не втратив физически. Много кто после 2014 продали там недвигу и вывезли деньги
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:40
reus написав: airmax78 написав:
А жити мені де? Чекати потім на такого лошка, який Вам продав?
Так ще не ясно хто залишиться реальним лошком. Я звісно не хочу отримати збитки, але війна ще не закінчена і ніхто не знає майбутнього. Хоч і не великий, але все одно є ризик фізично втратити нерухомість, та і які будуть ціни поки що не зрозуміло. Якщо буде суттєва девальвація, то звісно, що ціни просядуть і можливо моя покупка не буде виглядати так привабливо.
Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:53
airmax78 написав:
Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.
Можливо і зафіксую. Але проблема у тому, що я купив, те що хотів і я не впевнений, що зможу відкупити щось подібне. Питання навіть не у ціні. Позитивні емоції коштують дорого.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 11:45
reus написав: airmax78 написав:
Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.
Можливо і зафіксую. Але проблема у тому, що я купив, те що хотів і я не впевнений, що зможу відкупити щось подібне. Питання навіть не у ціні. Позитивні емоції коштують дорого.
У мене знайомий (не доларовий мільйонер) купив собі нового Шевроле Малібу. Коли майже всі його знайомі питають - чому наприклад не тойота rav4 чи мазда сx-5? Які, якщо не дешевші - то точно більш надійні, практичні, економічні, а головне набагато швидше та дорожче продати з часом. То він відповідає, що ця модель йому ПРОСТО ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ і це відповідно плата за всі її недоліки.)
Востаннє редагувалось roberto dark
в Суб 16 вер, 2023 12:14, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 11:49
roberto dark тебе ж сказали идти на львовскую ветку, мудрец иудейский.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 11:51
А ось і затичка із кожної дірки вистрибнула. Як там ваш Ірпень поживає? Будуть нові фото парку напроти залізниці?))
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