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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11219112201122111222
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Знакомые из кривого рога переехали в крым в 2012. В 2014 их сын пошёл в ато. Да печально, трагично, но никто ничего не втратив физически. Много кто после 2014 продали там недвигу и вывезли деньги
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:40

  reus написав:
  airmax78 написав:А жити мені де? Чекати потім на такого лошка, який Вам продав?

Так ще не ясно хто залишиться реальним лошком. Я звісно не хочу отримати збитки, але війна ще не закінчена і ніхто не знає майбутнього. Хоч і не великий, але все одно є ризик фізично втратити нерухомість, та і які будуть ціни поки що не зрозуміло. Якщо буде суттєва девальвація, то звісно, що ціни просядуть і можливо моя покупка не буде виглядати так привабливо.

Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:53

  airmax78 написав:Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.

Можливо і зафіксую. Але проблема у тому, що я купив, те що хотів і я не впевнений, що зможу відкупити щось подібне. Питання навіть не у ціні. Позитивні емоції коштують дорого.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:45

  reus написав:
  airmax78 написав:Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.

Можливо і зафіксую. Але проблема у тому, що я купив, те що хотів і я не впевнений, що зможу відкупити щось подібне. Питання навіть не у ціні. Позитивні емоції коштують дорого.

У мене знайомий (не доларовий мільйонер) купив собі нового Шевроле Малібу. Коли майже всі його знайомі питають - чому наприклад не тойота rav4 чи мазда сx-5? Які, якщо не дешевші - то точно більш надійні, практичні, економічні, а головне набагато швидше та дорожче продати з часом. То він відповідає, що ця модель йому ПРОСТО ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ і це відповідно плата за всі її недоліки.)
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 16 вер, 2023 12:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:49

roberto dark тебе ж сказали идти на львовскую ветку, мудрец иудейский.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:51

А ось і затичка із кожної дірки вистрибнула. Як там ваш Ірпень поживає? Будуть нові фото парку напроти залізниці?))
roberto dark
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