[15.09.2023] Правительство приняло проект бюджета на 2024 год.



Собственные доходы общего фонда бюджета: 1 трлн 560 млрд грн.

Расходы общего фонда бюджета: 3 трлн 108 млрд грн.



▪️Ключевой акцент этого проекта — оборона и безопасность — 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет.



▪️Второй приоритет — это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в этом году.



▪️Третий приоритет — медицина и образование. На сектор образования выделяем 179 млрд грн, и это на 23 млрд больше, чем в этом году. На медицину — 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.



▪️Четвертый приоритет — поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваем вдвое — с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.



▪️Пятый приоритет — восстановление нашей экономики. Никакого повышения налогов не предвидится. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов еРобота, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя.

