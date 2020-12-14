|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:25
Знакомые из кривого рога переехали в крым в 2012. В 2014 их сын пошёл в ато. Да печально, трагично, но никто ничего не втратив физически. Много кто после 2014 продали там недвигу и вывезли деньги
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1102
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:40
reus написав: airmax78 написав:
А жити мені де? Чекати потім на такого лошка, який Вам продав?
Так ще не ясно хто залишиться реальним лошком. Я звісно не хочу отримати збитки, але війна ще не закінчена і ніхто не знає майбутнього. Хоч і не великий, але все одно є ризик фізично втратити нерухомість, та і які будуть ціни поки що не зрозуміло. Якщо буде суттєва девальвація, то звісно, що ціни просядуть і можливо моя покупка не буде виглядати так привабливо.
Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42559
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 969 раз.
- Подякували: 5224 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:53
airmax78 написав:
Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.
Можливо і зафіксую. Але проблема у тому, що я купив, те що хотів і я не впевнений, що зможу відкупити щось подібне. Питання навіть не у ціні. Позитивні емоції коштують дорого.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4514
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1486 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 вер, 2023 20:44
baraka написав:Уряд затвердив проєкт бюджету на наступний рік.
Доходи: 1,746 трлн грн (загальний фонд 1,54 трлн грн).
Видатки: 3,308 трлн грн (загальний фонд 3,1 трлн грн).
Дефіцит: 1,531 трлн грн.
Можно нарисовать все что угодно, если все равно не собираешься ничего выполнять.
Хотя да, цифры впечатлили.
Учитывая, что сейчас рулят страной специалисты по пиару, предполагаю, что это еще очень красиво причесанные цифры. Задумался, из каких же реально предполагаемых цифр была подрихтована напильником эта конфетка...
Попробую предположить.
Сейчас по разным оценкам в нас вливают по 4-5 ярдов ежемесячно.
То есть 48-60 ярдов в год. Дефицит бюджета 2024 планируется в размере порядка 30 ярдов. Ну как бы да, получается, что цифры расходов подправили от души.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 12069
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 3602 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 16 вер, 2023 22:08
antey1969 написав:
Сейчас по разным оценкам в нас вливают по 4-5 ярдов ежемесячно.
[15.09.2023] Правительство приняло проект бюджета на 2024 год.
Собственные доходы общего фонда бюджета: 1 трлн 560 млрд грн.
Расходы общего фонда бюджета: 3 трлн 108 млрд грн.
▪️Ключевой акцент этого проекта — оборона и безопасность — 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет.
▪️Второй приоритет — это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в этом году.
▪️Третий приоритет — медицина и образование. На сектор образования выделяем 179 млрд грн, и это на 23 млрд больше, чем в этом году. На медицину — 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.
▪️Четвертый приоритет — поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваем вдвое — с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.
▪️Пятый приоритет — восстановление нашей экономики. Никакого повышения налогов не предвидится. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов еРобота, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на ведение войны и поддержку Вооруженных сил Киев тратит около 2 трлн гривен (или 54,15 млрд долларов по текущему курсу) в год.
Премьер-министр подчеркнул, что это больше, чем доходная часть бюджета Украины до начала войны, составлявшая 1,3 трлн гривен (или 35,2 млрд долларов). По словам Шмыгаля, сейчас государство держится благодаря финансовой поддержке партнеров, а также за счет грантов и кредитов.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что ежемесячно страна тратит на военную кампанию около 130 млрд гривен, тогда как ежемесячный доход бюджета — 80 млрд гривен .
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19263
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2196 раз.
- Подякували: 3147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 вер, 2023 22:17
reus написав: airmax78 написав:
Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.
Можливо і зафіксую. Але проблема у тому, що я купив, те що хотів і я не впевнений, що зможу відкупити щось подібне. Питання навіть не у ціні. Позитивні емоції коштують дорого.
ага знаю я позитивні емоції
ходят сейчас спекули на манер автоперекупов и скупают по дешёвке для перепродажи, предлагая уступить 20 куе. работать никто не хочет, деньги лежат, машину продать без перекупов уже невозможно просто. это ж треш какой-то. все барыжат покупая друг у друга
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1102
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 вер, 2023 22:25
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 16 вер, 2023 23:30, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 19263
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2196 раз.
- Подякували: 3147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 вер, 2023 22:26
ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.
специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1102
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 вер, 2023 22:27
Дел
Востаннє редагувалось beee
в Суб 16 вер, 2023 23:14, всього редагувалось 2 разів.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1102
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 вер, 2023 22:28
дел
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1102
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24185
|16245661
|
Суб 16 вер, 2023 18:24
asin
|
|1266
|5328647
|
|
|3
|8633
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|