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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 вер, 2023 22:50
beee написав: reus написав: airmax78 написав:
Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.
Можливо і зафіксую. Але проблема у тому, що я купив, те що хотів і я не впевнений, що зможу відкупити щось подібне. Питання навіть не у ціні. Позитивні емоції коштують дорого.
ага знаю я позитивні емоції
ходят сейчас спекули на манер автоперекупов и скупают по дешёвке для перепродажи, предлагая уступить 20 куе. работать никто не хочет, деньги лежат, машину продать без перекупов уже невозможно просто. это ж треш какой-то. все барыжат покупая друг у друга
Это в каком ценовом сегменте квартирами(готовым под ключ и с мебелью?) сейчас барыжат с целью наварить 20тку Перекупы??? Неужели в вашем, хотя бы Славутича, где от 2куе метр и 150-200только начало входа в ЖК?
Про машины конечно вы преувеличиваете
Возможно продаваны на 70-80% перекупы, но самому продать авто реально - за малый дисконт вас будут искать и найдут
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барабашов
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Додано: Суб 16 вер, 2023 22:55
beee написав:
ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.
специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"
Если кто-то хочет купить что-то дорогое то и снимает он явно не гуано а что то дороже тысячи в месяц
Возможно и за 2-3-... ибо деньги жгут ляжку и рацион Флая не для них - рестики, Буковель с Яремчей, возможно при справке об инвалидности - и море раз в квартал
Они понимают что пока живут в аренде они проёпывают свои деньги? Или там текущий приход зашкаливает?
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барабашов
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Додано: Суб 16 вер, 2023 23:11
antey1969 написав: baraka написав:Уряд затвердив проєкт бюджету на наступний рік.
Доходи: 1,746 трлн грн (загальний фонд 1,54 трлн грн).
Видатки: 3,308 трлн грн (загальний фонд 3,1 трлн грн).
Дефіцит: 1,531 трлн грн.
Можно нарисовать все что угодно, если все равно не собираешься ничего выполнять.
Хотя да, цифры впечатлили.
Учитывая, что сейчас рулят страной специалисты по пиару, предполагаю, что это еще очень красиво причесанные цифры. Задумался, из каких же реально предполагаемых цифр была подрихтована напильником эта конфетка...
Попробую предположить.
Сейчас по разным оценкам в нас вливают по 4-5 ярдов ежемесячно.
То есть 48-60 ярдов в год. Дефицит бюджета 2024 планируется в размере порядка 30 ярдов. Ну как бы да, получается, что цифры расходов подправили от души.
Продолжение сценария "Голливудский бюджет", медийная страна, можем себе позволить снимать боевики.
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Прораб
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Додано: Суб 16 вер, 2023 23:19
барабашов написав: beee написав: airmax78 написав:
Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.
Можливо і зафіксую. Але проблема у тому, що я купив, те що хотів і я не впевнений, що зможу відкупити щось подібне. Питання навіть не у ціні. Позитивні емоції коштують дорого.
ага знаю я позитивні емоції
ходят сейчас спекули на манер автоперекупов и скупают по дешёвке для перепродажи, предлагая уступить 20 куе. работать никто не хочет, деньги лежат, машину продать без перекупов уже невозможно просто. это ж треш какой-то. все барыжат покупая друг у друга
Это в каком ценовом сегменте квартирами(готовым под ключ и с мебелью?) сейчас барыжат с целью наварить 20тку Перекупы??? Неужели в вашем, хотя бы Славутича, где от 2куе метр и 150-200только начало входа в ЖК?
Про машины конечно вы преувеличиваете
Возможно продаваны на 70-80% перекупы, но самому продать авто реально - за малый дисконт вас будут искать и найдут
Могу судить только по своему опыту.
Перекупы:
3 шт Славутич 165 куе (130, 135, 155)
Севен 2шт
Ярград 1 шт
Раньше тоже были но очень мало. Помню нашёл свою династию+10 куе через пару недель
По авто я использовал преувеличенную метафорическию аналогию
Востаннє редагувалось beee
в Суб 16 вер, 2023 23:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 23:22
барабашов написав: beee написав:
ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.
специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"
Если кто-то хочет купить что-то дорогое то и снимает он явно не гуано а что то дороже тысячи в месяц
Возможно и за 2-3-... ибо деньги жгут ляжку и рацион Флая не для них - рестики, Буковель с Яремчей, возможно при справке об инвалидности - и море раз в квартал
Они понимают что пока живут в аренде они проёпывают свои деньги? Или там текущий приход зашкаливает?
Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.
Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.
З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут?
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beee
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