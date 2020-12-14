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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11220112211122211223>
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Знакомые из кривого рога переехали в крым в 2012. В 2014 их сын пошёл в ато. Да печально, трагично, но никто ничего не втратив физически. Много кто после 2014 продали там недвигу и вывезли деньги
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:40

  reus написав:
  airmax78 написав:А жити мені де? Чекати потім на такого лошка, який Вам продав?

Так ще не ясно хто залишиться реальним лошком. Я звісно не хочу отримати збитки, але війна ще не закінчена і ніхто не знає майбутнього. Хоч і не великий, але все одно є ризик фізично втратити нерухомість, та і які будуть ціни поки що не зрозуміло. Якщо буде суттєва девальвація, то звісно, що ціни просядуть і можливо моя покупка не буде виглядати так привабливо.

Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 23:53

  airmax78 написав:Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.

Можливо і зафіксую. Але проблема у тому, що я купив, те що хотів і я не впевнений, що зможу відкупити щось подібне. Питання навіть не у ціні. Позитивні емоції коштують дорого.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:17

  reus написав:
  airmax78 написав:Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.

Можливо і зафіксую. Але проблема у тому, що я купив, те що хотів і я не впевнений, що зможу відкупити щось подібне. Питання навіть не у ціні. Позитивні емоції коштують дорого.

ага знаю я позитивні емоції :lol: :lol:
ходят сейчас спекули на манер автоперекупов и скупают по дешёвке для перепродажи, предлагая уступить 20 куе. работать никто не хочет, деньги лежат, машину продать без перекупов уже невозможно просто. это ж треш какой-то. все барыжат покупая друг у друга
beee
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.
специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"
beee
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:50

  beee написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.

Можливо і зафіксую. Але проблема у тому, що я купив, те що хотів і я не впевнений, що зможу відкупити щось подібне. Питання навіть не у ціні. Позитивні емоції коштують дорого.

ага знаю я позитивні емоції :lol: :lol:
ходят сейчас спекули на манер автоперекупов и скупают по дешёвке для перепродажи, предлагая уступить 20 куе. работать никто не хочет, деньги лежат, машину продать без перекупов уже невозможно просто. это ж треш какой-то. все барыжат покупая друг у друга

Это в каком ценовом сегменте квартирами(готовым под ключ и с мебелью?) сейчас барыжат с целью наварить 20тку Перекупы??? Неужели в вашем, хотя бы Славутича, где от 2куе метр и 150-200только начало входа в ЖК?
Про машины конечно вы преувеличиваете
Возможно продаваны на 70-80% перекупы, но самому продать авто реально - за малый дисконт вас будут искать и найдут
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 22:55

  beee написав:ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.
специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"

Если кто-то хочет купить что-то дорогое то и снимает он явно не гуано а что то дороже тысячи в месяц
Возможно и за 2-3-... ибо деньги жгут ляжку и рацион Флая не для них - рестики, Буковель с Яремчей, возможно при справке об инвалидности - и море раз в квартал
Они понимают что пока живут в аренде они проёпывают свои деньги? Или там текущий приход зашкаливает?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 23:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  beee написав:
  airmax78 написав:Так фіксуйте прибуток - мені ж Ви радите виходити. То й покажить приклад.

Можливо і зафіксую. Але проблема у тому, що я купив, те що хотів і я не впевнений, що зможу відкупити щось подібне. Питання навіть не у ціні. Позитивні емоції коштують дорого.

ага знаю я позитивні емоції
ходят сейчас спекули на манер автоперекупов и скупают по дешёвке для перепродажи, предлагая уступить 20 куе. работать никто не хочет, деньги лежат, машину продать без перекупов уже невозможно просто. это ж треш какой-то. все барыжат покупая друг у друга
Это в каком ценовом сегменте квартирами(готовым под ключ и с мебелью?) сейчас барыжат с целью наварить 20тку Перекупы??? Неужели в вашем, хотя бы Славутича, где от 2куе метр и 150-200только начало входа в ЖК?
Про машины конечно вы преувеличиваете
Возможно продаваны на 70-80% перекупы, но самому продать авто реально - за малый дисконт вас будут искать и найдут


Могу судить только по своему опыту.
Перекупы:
3 шт Славутич 165 куе (130, 135, 155)
Севен 2шт
Ярград 1 шт
Раньше тоже были но очень мало. Помню нашёл свою династию+10 куе через пару недель

По авто я использовал преувеличенную метафорическию аналогию
Востаннє редагувалось beee в Суб 16 вер, 2023 23:23, всього редагувалось 2 разів.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 23:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  beee написав:ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.
специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"

Если кто-то хочет купить что-то дорогое то и снимает он явно не гуано а что то дороже тысячи в месяц
Возможно и за 2-3-... ибо деньги жгут ляжку и рацион Флая не для них - рестики, Буковель с Яремчей, возможно при справке об инвалидности - и море раз в квартал
Они понимают что пока живут в аренде они проёпывают свои деньги? Или там текущий приход зашкаливает?
Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.

Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.
З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 00:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
барабашов написав:
  beee написав:ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.
специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"

Если кто-то хочет купить что-то дорогое то и снимает он явно не гуано а что то дороже тысячи в месяц
Возможно и за 2-3-... ибо деньги жгут ляжку и рацион Флая не для них - рестики, Буковель с Яремчей, возможно при справке об инвалидности - и море раз в квартал
Они понимают что пока живут в аренде они проёпывают свои деньги? Или там текущий приход зашкаливает?
Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.

Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.
З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут?
Всі кого знаю купували новобудову і самі робили ремонт
Faceless
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