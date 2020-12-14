Додано: Нед 17 вер, 2023 01:16

beee написав: барабашов написав: beee написав: ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.

специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально" ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"

Если кто-то хочет купить что-то дорогое то и снимает он явно не гуано а что то дороже тысячи в месяц

Возможно и за 2-3-... ибо деньги жгут ляжку и рацион Флая не для них - рестики, Буковель с Яремчей, возможно при справке об инвалидности - и море раз в квартал

Они понимают что пока живут в аренде они проёпывают свои деньги? Или там текущий приход зашкаливает? Если кто-то хочет купить что-то дорогое то и снимает он явно не гуано а что то дороже тысячи в месяцВозможно и за 2-3-... ибо деньги жгут ляжку и рацион Флая не для них - рестики, Буковель с Яремчей, возможно при справке об инвалидности - и море раз в кварталОни понимают что пока живут в аренде они проёпывают свои деньги? Или там текущий приход зашкаливает? Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.



Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.

З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут? Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.

По моим наблюдениям, такая ситуация складывается при отсутсутствии финансовой грамотности.Про...пать можно любую зарплату.Безобидная на первый взгляд привычка пить кофе на ходу по дороге на работу, при стакане в 8 баксов (кстати, когда-то, еще в 90-х, на Андреевском спуске можно было попить кофе по 15 долларов за чашечку), это около 2 куе в год.Есть в Киеве знакомые, которые каждые 3 года берут новый SUV в салоне. У кого-то это проходит ненапряжно, а у кого-то на пределе возможностей. Но "марку держат".Ну, и опять-же, арендовать за пару куе в месяц даже при семейном доходе в 8 куе при возможности снимать аналогичное за 700-1000 (даже если чем-то надо поступиться. "Ах, там стиралка Мили, а тут Бош! Какой ужос. И плинтуса не достаточно скрытые" - это не про финграмотность.