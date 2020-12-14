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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 вер, 2023 01:16
beee написав: барабашов написав: beee написав:
ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.
специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"
Если кто-то хочет купить что-то дорогое то и снимает он явно не гуано а что то дороже тысячи в месяц
Возможно и за 2-3-... ибо деньги жгут ляжку и рацион Флая не для них - рестики, Буковель с Яремчей, возможно при справке об инвалидности - и море раз в квартал
Они понимают что пока живут в аренде они проёпывают свои деньги? Или там текущий приход зашкаливает?
Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.
Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут
?
По моим наблюдениям, такая ситуация складывается при отсутсутствии финансовой грамотности.
Про...пать можно любую зарплату.
Безобидная на первый взгляд привычка пить кофе на ходу по дороге на работу, при стакане в 8 баксов (кстати, когда-то, еще в 90-х, на Андреевском спуске можно было попить кофе по 15 долларов за чашечку), это около 2 куе в год.
Есть в Киеве знакомые, которые каждые 3 года берут новый SUV в салоне. У кого-то это проходит ненапряжно, а у кого-то на пределе возможностей. Но "марку держат".
Ну, и опять-же, арендовать за пару куе в месяц даже при семейном доходе в 8 куе при возможности снимать аналогичное за 700-1000 (даже если чем-то надо поступиться. "Ах, там стиралка Мили, а тут Бош! Какой ужос. И плинтуса не достаточно скрытые" - это не про финграмотность.
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rjkz
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:14
rjkz написав: beee написав:
барабашов написав:Если кто-то хочет купить что-то дорогое то и снимает он явно не гуано а что то дороже тысячи в месяц
Возможно и за 2-3-... ибо деньги жгут ляжку и рацион Флая не для них - рестики, Буковель с Яремчей, возможно при справке об инвалидности - и море раз в квартал
Они понимают что пока живут в аренде они проёпывают свои деньги? Или там текущий приход зашкаливает?
Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.
Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут
?
По моим наблюдениям, такая ситуация складывается при отсутсутствии финансовой грамотности.
Про...пать можно любую зарплату.
Безобидная на первый взгляд привычка пить кофе на ходу по дороге на работу, при стакане в 8 баксов (кстати, когда-то, еще в 90-х, на Андреевском спуске можно было попить кофе по 15 долларов за чашечку), это около 2 куе в год.
Есть в Киеве знакомые, которые каждые 3 года берут новый SUV в салоне. У кого-то это проходит ненапряжно, а у кого-то на пределе возможностей. Но "марку держат".
Ну, и опять-же, арендовать за пару куе в месяц даже при семейном доходе в 8 куе при возможности снимать аналогичное за 700-1000 (даже если чем-то надо поступиться. "Ах, там стиралка Мили, а тут Бош! Какой ужос. И плинтуса не достаточно скрытые" - это не про финграмотность.
#некакфлай
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:16
beee написав:
ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.
специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"
начиталися прогнозунів-копійчушок і ждуть курс долара як Зімбабве
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flyman
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:28
vitaliiangel написав:
Хоть 5 девалов ни на что не повлияет,
В Києві працюють виключно за валюту? В Ужгороді девал 14/15 років обвалив доларові ціни майже в 2 рази і повернулись на рівень 13 року вони тільки в 22.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:50
rjkz написав: beee написав: beee написав:
ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.
специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"
Если кто-то хочет купить что-то дорогое то и снимает он явно не гуано а что то дороже тысячи в месяц
Возможно и за 2-3-... ибо деньги жгут ляжку и рацион Флая не для них - рестики, Буковель с Яремчей, возможно при справке об инвалидности - и море раз в квартал
Они понимают что пока живут в аренде они проёпывают свои деньги? Или там текущий приход зашкаливает?
Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.
Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут
?
По моим наблюдениям, такая ситуация складывается при отсутсутствии финансовой грамотности.
Про...пать можно любую зарплату.
Безобидная на первый взгляд привычка пить кофе на ходу по дороге на работу, при стакане в 8 баксов (кстати, когда-то, еще в 90-х, на Андреевском спуске можно было попить кофе по 15 долларов за чашечку), это около 2 куе в год.
Есть в Киеве знакомые, которые каждые 3 года берут новый SUV в салоне. У кого-то это проходит ненапряжно, а у кого-то на пределе возможностей. Но "марку держат".
Ну, и опять-же, арендовать за пару куе в месяц даже при семейном доходе в 8 куе при возможности снимать аналогичное за 700-1000 (даже если чем-то надо поступиться. "Ах, там стиралка Мили, а тут Бош! Какой ужос. И плинтуса не достаточно скрытые" - это не про финграмотность.
В яблочко.
Когда у тебя з.п. пятёрка, это играет злую шутку
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