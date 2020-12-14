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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 вер, 2023 01:16
beee написав: барабашов написав: beee написав:
ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.
специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"
Если кто-то хочет купить что-то дорогое то и снимает он явно не гуано а что то дороже тысячи в месяц
Возможно и за 2-3-... ибо деньги жгут ляжку и рацион Флая не для них - рестики, Буковель с Яремчей, возможно при справке об инвалидности - и море раз в квартал
Они понимают что пока живут в аренде они проёпывают свои деньги? Или там текущий приход зашкаливает?
Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.
Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут
?
По моим наблюдениям, такая ситуация складывается при отсутсутствии финансовой грамотности.
Про...пать можно любую зарплату.
Безобидная на первый взгляд привычка пить кофе на ходу по дороге на работу, при стакане в 8 баксов (кстати, когда-то, еще в 90-х, на Андреевском спуске можно было попить кофе по 15 долларов за чашечку), это около 2 куе в год.
Есть в Киеве знакомые, которые каждые 3 года берут новый SUV в салоне. У кого-то это проходит ненапряжно, а у кого-то на пределе возможностей. Но "марку держат".
Ну, и опять-же, арендовать за пару куе в месяц даже при семейном доходе в 8 куе при возможности снимать аналогичное за 700-1000 (даже если чем-то надо поступиться. "Ах, там стиралка Мили, а тут Бош! Какой ужос. И плинтуса не достаточно скрытые" - это не про финграмотность.
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rjkz
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:14
rjkz написав: beee написав:
барабашов написав:Если кто-то хочет купить что-то дорогое то и снимает он явно не гуано а что то дороже тысячи в месяц
Возможно и за 2-3-... ибо деньги жгут ляжку и рацион Флая не для них - рестики, Буковель с Яремчей, возможно при справке об инвалидности - и море раз в квартал
Они понимают что пока живут в аренде они проёпывают свои деньги? Или там текущий приход зашкаливает?
Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.
Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут
?
По моим наблюдениям, такая ситуация складывается при отсутсутствии финансовой грамотности.
Про...пать можно любую зарплату.
Безобидная на первый взгляд привычка пить кофе на ходу по дороге на работу, при стакане в 8 баксов (кстати, когда-то, еще в 90-х, на Андреевском спуске можно было попить кофе по 15 долларов за чашечку), это около 2 куе в год.
Есть в Киеве знакомые, которые каждые 3 года берут новый SUV в салоне. У кого-то это проходит ненапряжно, а у кого-то на пределе возможностей. Но "марку держат".
Ну, и опять-же, арендовать за пару куе в месяц даже при семейном доходе в 8 куе при возможности снимать аналогичное за 700-1000 (даже если чем-то надо поступиться. "Ах, там стиралка Мили, а тут Бош! Какой ужос. И плинтуса не достаточно скрытые" - это не про финграмотность.
#некакфлай
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:16
beee написав:
ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.
специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"
начиталися прогнозунів-копійчушок і ждуть курс долара як Зімбабве
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flyman
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:28
vitaliiangel написав:
Хоть 5 девалов ни на что не повлияет,
В Києві працюють виключно за валюту? В Ужгороді девал 14/15 років обвалив доларові ціни майже в 2 рази і повернулись на рівень 13 року вони тільки в 22.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 17 вер, 2023 09:50
rjkz написав: beee написав: beee написав:
ходит тут один "покупатель" с белыми зубами, как у голливудской звезды. 3 месяца назад просился на просмотр, пару недель назад смотрел повторно. всё ходит, предлагает -10куе. недавно встретил его возле дома. ничего не покупает, говорит, ждёт какого-то дисконта. при просмотре - знает все тонкости ремонта на уровень выше рыл.
специально для нашего форума я себя пересилил, можно сказать, сломал (принёс в жертву) и позвонил пару рылам, приводившим клиентов. на вопрос, купили ли их клиенты что-нибудь, отвечали, что нет: деньги есть, нравится, но всех их клиентов останавливает только страх вкладывать деньги. продолжают снимать квартиры, на покупку не готовы, дословно, "морально"
Если кто-то хочет купить что-то дорогое то и снимает он явно не гуано а что то дороже тысячи в месяц
Возможно и за 2-3-... ибо деньги жгут ляжку и рацион Флая не для них - рестики, Буковель с Яремчей, возможно при справке об инвалидности - и море раз в квартал
Они понимают что пока живут в аренде они проёпывают свои деньги? Или там текущий приход зашкаливает?
Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.
Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут
?
По моим наблюдениям, такая ситуация складывается при отсутсутствии финансовой грамотности.
Про...пать можно любую зарплату.
Безобидная на первый взгляд привычка пить кофе на ходу по дороге на работу, при стакане в 8 баксов (кстати, когда-то, еще в 90-х, на Андреевском спуске можно было попить кофе по 15 долларов за чашечку), это около 2 куе в год.
Есть в Киеве знакомые, которые каждые 3 года берут новый SUV в салоне. У кого-то это проходит ненапряжно, а у кого-то на пределе возможностей. Но "марку держат".
Ну, и опять-же, арендовать за пару куе в месяц даже при семейном доходе в 8 куе при возможности снимать аналогичное за 700-1000 (даже если чем-то надо поступиться. "Ах, там стиралка Мили, а тут Бош! Какой ужос. И плинтуса не достаточно скрытые" - это не про финграмотность.
В яблочко.
Когда у тебя з.п. пятёрка, это играет злую шутку
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:31
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
Хоть 5 девалов ни на что не повлияет,
В Києві працюють виключно за валюту? В Ужгороді девал 14/15 років обвалив доларові ціни майже в 2 рази і повернулись на рівень 13 року вони тільки в 22.
В Киеве и в том городе где жили мои родители, такого обвала цен в 14/15 не было. остальные города не мониторил.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 10:42
beee написав:
В яблочко.
Когда у тебя з.п. пятёрка, это играет злую шутку
Иногда это так, но не правило. Вы же не идете арендовать за штуцер.
А какой возраст арендаторов, может молодежь еще ?
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vladimir07
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Додано: Нед 17 вер, 2023 11:00
beee
,
Никогда не встречал покупателей айтишников.
Новострой покупают. Те, которых знаю.
Что касается транжирства…
Мои коллеги (годовой доход с выкинутыми нерабочими месяцами составляет 70-90 куе) в большинстве своем за 10 долларов удавятся. Это не значит, что «с баклажки купаются и грибы на погребе срезают» #какфлуман, но поесть в заведении европейской столицы - нет. Лучше в Лидле купить консерву и хлеб, поесть в номере. Может потому, что возрастная группа «до 30 лет» практически отсутствует.. А с легкостью с деньгами расстаются именно они.
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Hotab
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Додано: Нед 17 вер, 2023 11:31
Hotab написав:
А с легкостью с деньгами расстаются именно они.
квартиру купить тоже можно легко или с мучениями. С легкостью тратят деньги на ветер ты хотел сказать?
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vitaliiangel
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Додано: Нед 17 вер, 2023 12:00
Стосовно опусів ріелтурів-бігунців.
Які втекли з України 24.02.2022, трохи раніше чи трохи пізніше.
Які намагаються зараз з Польщі чи Австрії торгувати київською нерухомістю за довоєнними цінами.
"Люди які втекли з країни і не повернулись після звільнення їх міст на Київщині, Харківщині, Херсонщині, Чернігівщині, Сумщині. Люди, які втекли "від війни" зі Львова, Тернополя, Житомира, Дніпра, Кропивницького, Рівного і т.д. Ви скористались нагодою виїхати з України у важкий час, і залишитися закордоном. Мало хто з вас вже повернеться, бо вам там сподобалось.
Але чомусь багато хто з них починає вчити нас, тих хто залишився, тих хто воює, хто просто живе. Вчити як правильно жити, та що ми тут маємо налагодити, щоб вони повертались. Які умови ми маємо виконати, щоб вони рідненькі, пошвидше опинилися вдома.
Так от, рібята, ідітє на#уй. Як бачите, без вас нічого не впало і не зникло. Нічого не зруйнувалось і не зупинилось. Так, це грубо, але ви не є необхідною частиною країни, як бачите. Не є необхідною частиною нації. Ваша думка щодо подальшого вектору розвитку і державотворення, більше тут не потрібна, і це факт. І коли МИ ПЕРЕМОЖЕМО, ви тут теж нафіг не будете потрібні. Бо нічим не допомогли нашій Перемозі. Нашій, а не вашій.
Більше того, я відверто сумніваюсь в доцільності наявності у вас українського паспорту разом з громадянськими правами. Наприклад, правами обирати чи бути обраним. У нас своїх довбо&обів вдосталь, щоб ще й пристосуванців слухати.
П.С. Не стосується сімей військових, та тих чиї міста або села під окупацією чи розбиті."
Взято з ТГ-каналу "Щоденники Тренера"
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