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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11221112221122311224
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 12:42

На Троещине старый сектор по 800 баксов за метр.
Дорожче буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:08

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Хоть 5 девалов ни на что не повлияет,
В Києві працюють виключно за валюту? В Ужгороді девал 14/15 років обвалив доларові ціни майже в 2 рази і повернулись на рівень 13 року вони тільки в 22.

Насколько я помню лет 6 назад австрийские 2эт. дома в центре Ужгорода под капиталку продавали(и они продавались!) хорошо выше 2куе/метр(170-180 метров в пределах до 500куе), в то время на Липках наверно можно было новострой по такой цене купить, хотя бы полукотлован.
Неужели это и был обвал в два раза, а при Балоге они улетали по ляму?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:24

  Frant написав:Не стосується сімей військових,
то есть поделили людей на сорта. Всё просто и понятно. Кому нафиг впали какие-то права человека? Писал пэтэушник для которого есть 2 категории людей патриоты и быдло. Назвался патриотом, прикрылся военными, выявил кто быдло, разместил гневный пост в паблике, чем типа поднял свой статус.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11221112221122311224
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