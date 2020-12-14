На Троещине старый сектор по 800 баксов за метр.
Дорожче буде?
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Додано: Нед 17 вер, 2023 13:08
Насколько я помню лет 6 назад австрийские 2эт. дома в центре Ужгорода под капиталку продавали(и они продавались!) хорошо выше 2куе/метр(170-180 метров в пределах до 500куе), в то время на Липках наверно можно было новострой по такой цене купить, хотя бы полукотлован.
Неужели это и был обвал в два раза, а при Балоге они улетали по ляму?
Додано: Нед 17 вер, 2023 13:24
то есть поделили людей на сорта. Всё просто и понятно. Кому нафиг впали какие-то права человека? Писал пэтэушник для которого есть 2 категории людей патриоты и быдло. Назвался патриотом, прикрылся военными, выявил кто быдло, разместил гневный пост в паблике, чем типа поднял свой статус.
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