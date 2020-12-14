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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11221112221122311224
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 13:08

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Хоть 5 девалов ни на что не повлияет,
В Києві працюють виключно за валюту? В Ужгороді девал 14/15 років обвалив доларові ціни майже в 2 рази і повернулись на рівень 13 року вони тільки в 22.

Насколько я помню лет 6 назад австрийские 2эт. дома в центре Ужгорода под капиталку продавали(и они продавались!) хорошо выше 2куе/метр(170-180 метров в пределах до 500куе), в то время на Липках наверно можно было новострой по такой цене купить, хотя бы полукотлован.
Неужели это и был обвал в два раза, а при Балоге они улетали по ляму?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:18

  Investor_K написав:На Троещине старый сектор по 800 баксов за метр.
Дорожче буде?

Так воно і було до війни. Той хлоп у якого фільтр на 3к з квадратними кімнатами , постив тут троєщинські 3к КТ-шки та АППС-нелюкс по 50куе у 2021
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:28

Що цікаво, старий фонд на Закревського з непогано відремонтаваними фасадами.
Маргінальність Троєщини трохи перебільшена, мабуть
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 16:36

  fox767676 написав:Що цікаво, старий фонд на Закревського з непогано відремонтаваними фасадами.
Маргінальність Троєщини трохи перебільшена, мабуть

На Трое есть сталинки???
Когда мост туда вообще построили? И как добирались до его постройки?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 17:03

  барабашов написав:
  fox767676 написав:Що цікаво, старий фонд на Закревського з непогано відремонтаваними фасадами.
Маргінальність Троєщини трохи перебільшена, мабуть

На Трое есть сталинки???
Когда мост туда вообще построили? И как добирались до его постройки?


Де в цитатах "сталінки" ? Там є дома яким вже по 40 років, це і є "cтарий фонд" для Трої
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 17:08

  барабашов написав:На Трое есть сталинки???
Когда мост туда вообще построили? И как добирались до его постройки?

Нагорный говорит что трою начали строить ещё при неолите
vitaliiangel
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