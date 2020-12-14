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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 вер, 2023 13:08
Дюрі-бачі написав: vitaliiangel написав:
Хоть 5 девалов ни на что не повлияет,
В Києві працюють виключно за валюту? В Ужгороді девал 14/15 років обвалив доларові ціни майже в 2 рази і повернулись на рівень 13 року вони тільки в 22.
Насколько я помню лет 6 назад австрийские 2эт. дома в центре Ужгорода под капиталку продавали(и они продавались!) хорошо выше 2куе/метр(170-180 метров в пределах до 500куе), в то время на Липках наверно можно было новострой по такой цене купить, хотя бы полукотлован.
Неужели это и был обвал в два раза, а при Балоге они улетали по ляму?
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Додано: Нед 17 вер, 2023 16:18
Investor_K написав:
На Троещине старый сектор по 800 баксов за метр.
Дорожче буде?
Так воно і було до війни. Той хлоп у якого фільтр на 3к з квадратними кімнатами , постив тут троєщинські 3к КТ-шки та АППС-нелюкс по 50куе у 2021
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Додано: Нед 17 вер, 2023 16:28
Що цікаво, старий фонд на Закревського з непогано відремонтаваними фасадами.
Маргінальність Троєщини трохи перебільшена, мабуть
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Додано: Нед 17 вер, 2023 16:36
fox767676 написав:
Що цікаво, старий фонд на Закревського з непогано відремонтаваними фасадами.
Маргінальність Троєщини трохи перебільшена, мабуть
На Трое есть сталинки???
Когда мост туда вообще построили? И как добирались до его постройки?
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барабашов
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Додано: Нед 17 вер, 2023 17:03
барабашов написав: fox767676 написав:
Що цікаво, старий фонд на Закревського з непогано відремонтаваними фасадами.
Маргінальність Троєщини трохи перебільшена, мабуть
На Трое есть сталинки???
Когда мост туда вообще построили? И как добирались до его постройки?
Де в цитатах "сталінки" ? Там є дома яким вже по 40 років, це і є "cтарий фонд" для Трої
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Додано: Нед 17 вер, 2023 17:08
барабашов написав:
На Трое есть сталинки???
Когда мост туда вообще построили? И как добирались до его постройки?
Нагорный говорит что трою начали строить ещё при неолите
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Додано: Нед 17 вер, 2023 18:23
flyman написав: rjkz написав: beee написав:
Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.
Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут
?
По моим наблюдениям, такая ситуация складывается при отсутсутствии финансовой грамотности.
Про...пать можно любую зарплату.
Безобидная на первый взгляд привычка пить кофе на ходу по дороге на работу, при стакане в 8 баксов (кстати, когда-то, еще в 90-х, на Андреевском спуске можно было попить кофе по 15 долларов за чашечку), это около 2 куе в год.
Есть в Киеве знакомые, которые каждые 3 года берут новый SUV в салоне. У кого-то это проходит ненапряжно, а у кого-то на пределе возможностей. Но "марку держат".
Ну, и опять-же, арендовать за пару куе в месяц даже при семейном доходе в 8 куе при возможности снимать аналогичное за 700-1000 (даже если чем-то надо поступиться. "Ах, там стиралка Мили, а тут Бош! Какой ужос. И плинтуса не достаточно скрытые" - это не про финграмотность.
#некакфлай
Это другая крайность.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 21:00
vladimir07 написав:
beee написав:
В яблочко.
Когда у тебя з.п. пятёрка, это играет злую шутку
Иногда это так, но не правило. Вы же не идете арендовать за штуцер.
А какой возраст арендаторов, может молодежь еще ?
до 30. ещё детей даже нет. с собачкой ходят.
вообще здесь весь дом с собачками. ходят бородатые хипстеры, типа дровосеки но с бабскими ручками и пудельками в руках. не ну, честно, анекдот блин
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Додано: Нед 17 вер, 2023 21:28
beee написав:
ходят бородатые хипстеры
с наколками на руках и ногах.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 21:57
барабашов елітним житлом не цікавився ніколи, а от бюджетка була з 1000$ просіла до 500$, тепер знову 1000-1200$
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