Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 вер, 2023 00:43
vitaliiangel написав: Hotab написав:
А с легкостью с деньгами расстаются именно они.
квартиру купить тоже можно легко или с мучениями. С легкостью тратят деньги на ветер ты хотел сказать?
Квадратные метры продаются только оптом, а ипотека еОселя только для военных, учителей и медиков.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 00:55
Zebra написав: vitaliiangel написав: Hotab написав:
А с легкостью с деньгами расстаются именно они.
квартиру купить тоже можно легко или с мучениями. С легкостью тратят деньги на ветер ты хотел сказать?
Квадратные метры продаются только оптом, а ипотека еОселя только для военных, учителей и медиков.
Вже розширили коло позичальників. Тому й кажу: слідкуємо за цифрами на сайті єоселі, як заповів Зрадіо.
airmax78
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Додано: Пон 18 вер, 2023 01:07
beee написав:
Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.
Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.
З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут?
https://t.me/c/1731636769/13334
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Додано: Пон 18 вер, 2023 01:13
airmax78 написав:
Вже розширили коло позичальників. Тому й кажу: слідкуємо за цифрами на сайті єоселі, як заповів Зрадіо.
Тогда мой прогноз ещё более актуален про удвоение цена за два года на недвигу. Возможно в 2024 это кредитование будет поставлено на поток.
Zebra
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