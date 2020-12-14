RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11222112231122411225
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 00:43

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А с легкостью с деньгами расстаются именно они.
квартиру купить тоже можно легко или с мучениями. С легкостью тратят деньги на ветер ты хотел сказать?

Квадратные метры продаются только оптом, а ипотека еОселя только для военных, учителей и медиков.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12292
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1844 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 00:55

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А с легкостью с деньгами расстаются именно они.
квартиру купить тоже можно легко или с мучениями. С легкостью тратят деньги на ветер ты хотел сказать?

Квадратные метры продаются только оптом, а ипотека еОселя только для военных, учителей и медиков.

Вже розширили коло позичальників. Тому й кажу: слідкуємо за цифрами на сайті єоселі, як заповів Зрадіо.
airmax78
 
Повідомлень: 42561
З нами з: 25.10.12
Подякував: 969 раз.
Подякували: 5225 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 01:07

  beee написав:Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.

Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.
З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут?

https://t.me/c/1731636769/13334
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12292
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1844 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 01:13

  airmax78 написав:Вже розширили коло позичальників. Тому й кажу: слідкуємо за цифрами на сайті єоселі, як заповів Зрадіо.

Тогда мой прогноз ещё более актуален про удвоение цена за два года на недвигу. Возможно в 2024 это кредитование будет поставлено на поток.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12292
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1844 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 02:09

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Вже розширили коло позичальників. Тому й кажу: слідкуємо за цифрами на сайті єоселі, як заповів Зрадіо.

Тогда мой прогноз ещё более актуален про удвоение цена за два года на недвигу. Возможно в 2024 это кредитование будет поставлено на поток.


Тавышо!
И шо?
Квитка "господина из Парижа" будет теперь ровно 704 куе стоить?
Бегу занимать очередь! Мне две заверните.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15412
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7951 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 11222112231122411225
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2417, 2418, 2419
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24186 16246619
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 вер, 2023 21:24
2XL
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 125, 126, 127
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1266 5328685
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 вер, 2023 21:24
vitaliiangel
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 8633
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1358)
18.09.2023 03:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.