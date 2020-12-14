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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 00:43

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А с легкостью с деньгами расстаются именно они.
квартиру купить тоже можно легко или с мучениями. С легкостью тратят деньги на ветер ты хотел сказать?

Квадратные метры продаются только оптом, а ипотека еОселя только для военных, учителей и медиков.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 00:55

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А с легкостью с деньгами расстаются именно они.
квартиру купить тоже можно легко или с мучениями. С легкостью тратят деньги на ветер ты хотел сказать?

Квадратные метры продаются только оптом, а ипотека еОселя только для военных, учителей и медиков.

Вже розширили коло позичальників. Тому й кажу: слідкуємо за цифрами на сайті єоселі, як заповів Зрадіо.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 01:07

  beee написав:Просто айтишники. З.п. он/она 5+3 куе. На жизнь хватает.

Интересная деталь. Никогда не встречал покупателей айтишников. А вот арендаторов, кроме них никого не было.
З.п. высокая, а на квартиру собрать не могут?

https://t.me/c/1731636769/13334
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 01:13

  airmax78 написав:Вже розширили коло позичальників. Тому й кажу: слідкуємо за цифрами на сайті єоселі, як заповів Зрадіо.

Тогда мой прогноз ещё более актуален про удвоение цена за два года на недвигу. Возможно в 2024 это кредитование будет поставлено на поток.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 02:09

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Вже розширили коло позичальників. Тому й кажу: слідкуємо за цифрами на сайті єоселі, як заповів Зрадіо.

Тогда мой прогноз ещё более актуален про удвоение цена за два года на недвигу. Возможно в 2024 это кредитование будет поставлено на поток.


Тавышо!
И шо?
Квитка "господина из Парижа" будет теперь ровно 704 куе стоить?
Бегу занимать очередь! Мне две заверните.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 08:32

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Квадратные метры продаются только оптом, а ипотека еОселя только для военных, учителей и медиков.

Вже розширили коло позичальників. Тому й кажу: слідкуємо за цифрами на сайті єоселі, як заповів Зрадіо.

+"силовики"?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 09:16

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:На Трое есть сталинки???
Когда мост туда вообще построили? И как добирались до его постройки?

Нагорный говорит что трою начали строить ещё при неолите

А Ірпінь з Бучею і Броварами - ще в кам,яному віці? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 вер, 2023 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 09:18

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А с легкостью с деньгами расстаются именно они.
квартиру купить тоже можно легко или с мучениями. С легкостью тратят деньги на ветер ты хотел сказать?

Тобі вдалося купити старий "Ланос" і 1к "хрущ" на Святошино?
Хоча би на першому поверсі панельки?
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/mpl8UYX5kj8?si=hEw2vVWIDX2Oz9bP
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:24

  Frant написав:Тобі вдалося купити старий "Ланос" і 1к "хрущ" на Святошино?
Хоча би на першому поверсі панельки?
Ты меня постоянно с кем то путаешь. До войны смотрел коммерцию на 1м этаже панели (отдельный вход) на Оболони. Для жизни у меня есть квартиры в разных городах Украины. Рад что у тебя всё хорошо. Не пропадай.
vitaliiangel
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