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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:37

  vitaliiangel написав:До войны смотрел коммерцию на 1м этаже панели (отдельный вход) на Оболони. Для жизни у меня есть квартиры в разных городах Украины

Ти, як Флай, оточуєш столицю кавалірками?))))
Пора в Києві купити хоча би гостінку на першому чи дев,ятому поверсі.
Щоб не їздити на роботу щоденно по 3 години в столицю.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:40

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:До войны смотрел коммерцию на 1м этаже панели (отдельный вход) на Оболони. Для жизни у меня есть квартиры в разных городах Украины

Ти, як Флай, оточуєш столицю кавалірками?))))
Пора в Києві купити хоча би гостінку на першому чи дев,ятому поверсі.
Щоб не їздити на роботу щоденно по 3 години в столицю.

котик, мне не надо ездить на работу. Киев-Бердычев без разницы, интересуют ком.помещения с доходностью 12+% а из какого города мне пополнят карту - значения не имеет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 11:44

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:
  vitaliiangel написав:До войны смотрел коммерцию на 1м этаже панели (отдельный вход) на Оболони. Для жизни у меня есть квартиры в разных городах Украины

Ти, як Флай, оточуєш столицю кавалірками?))))
Пора в Києві купити хоча би гостінку на першому чи дев,ятому поверсі.
Щоб не їздити на роботу щоденно по 3 години в столицю.

котик, мне не надо ездить на работу. Киев-Бердычев без разницы, интересуют ком.помещения с доходностью 12+% а из какого города мне пополнят карту - значения не имеет.

Зайчик, провінція для тебе краща. Раз Київ тобі не потрібен.
Там, в Єпенях, кажуть, свіже повітря і гриби поруч з будинком ростуть.
І на роботу можна не ходити - жити працею рук своїх. :mrgreen: :wink:
В Києві треба швидко крутитись. І впахувати, щоб щось мати.
А не строчити безперервні тупі пости на форумах.

П.С. Схоже, що старий "Ланос" так ти і не купив. Раз не було переможної реляції.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 вер, 2023 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:17

  Frant написав:А не строчити безперервні тупі пости на форумах.
самокритика твоя сильная сторона
  Frant написав:провінція для тебе краща. Раз Київ тобі не потрібен.
до тебя на 6й год общения со мной дошло, что я не дрочу на Киев? Лучше позже, чем никогда.
  Frant написав:Раз не було переможної реляції.
когда вся моя недвижимость будет приносить 12% я специально для тебя прокричу пэрэмога!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:19

  Успіх написав:https://youtu.be/mpl8UYX5kj8?si=hEw2vVWIDX2Oz9bP

Поле Чудес для Буратін
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:24

  vitaliiangel написав:до тебя на 6й год общения со мной дошло, что я не дрочу на Киев?

Тому що твої фінанси співають романси.
На Києв у тебе немає ресурсів.
Можеш далі розказувати свої байки і боротись з києвською радянською забудовою. :mrgreen:
Снідала сьогодні хоча би?
  vitaliiangel написав:когда вся моя недвижимость будет приносить 12%

Не сміши публіку.
І так всі знають твоє пустомельне балабольство.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:33

  Frant написав:І так всі знають твоє пустомельне балабольство.
ок балабольство. Полегчало? главное не подавись от зависти.
  Frant написав:На Києв у тебе немає ресурсів.
у меня тут очередь из инвесторов, готовых инвестировать сотни тысяч куе в объекты на которые я покажу пальцем (с доходностью 12%) и на моих условиях. Если мой кейс окажется удачным мне перепадёт жирный %. Так что не в ресурсах проблема.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:40

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:І так всі знають твоє пустомельне балабольство.
ок балабольство. Полегчало? главное не подавись от зависти.

Ти навіть не розумієш, що найжирніша нерухомість і найвищий прибуток з неї - в столиці.
А не Єпенях, не в селах і не в будинках лісника.
В воєнний час - можливі короткотермінові перекоси. Проте потім все знову устаканиться.

Як твоя боротьба з київськими "хрущовками"? :mrgreen: Be continued?
  vitaliiangel написав:у меня тут очередь из инвесторов, готовых инвестировать сотни тысяч куе в объекты на которые я покажу пальцем (с доходностью 12%) и на моих условиях.

Для початку ти купи старий "Ланос" і новий фотоапарат.
Ті фото ірпеня, що ти постила пачками - зроблені старим фотоапаратом, з вигорівшою матрицею. Потім будеш пальці веєєром крутити. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:53

У мене за 4 дні квартиранти зїзжають одразу з двох квартир. Жили 8 і 5 років. Обвал. Піпець.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 12:54

  Investor_K написав:У мене за 4 дні квартиранти зїзжають одразу з двох квартир. Жили 8 і 5 років. Обвал. Піпець.

Інших знайдете.
Зараз якраз оренда на максимумі.
Студенти розкочегарили київський ринок оренди.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 вер, 2023 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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