Ти, як Флай, оточуєш столицю кавалірками?))))
Пора в Києві купити хоча би гостінку на першому чи дев,ятому поверсі.
Щоб не їздити на роботу щоденно по 3 години в столицю.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 11:37
Ти, як Флай, оточуєш столицю кавалірками?))))
Пора в Києві купити хоча би гостінку на першому чи дев,ятому поверсі.
Щоб не їздити на роботу щоденно по 3 години в столицю.
Додано: Пон 18 вер, 2023 11:40
котик, мне не надо ездить на работу. Киев-Бердычев без разницы, интересуют ком.помещения с доходностью 12+% а из какого города мне пополнят карту - значения не имеет.
Додано: Пон 18 вер, 2023 11:44
Зайчик, провінція для тебе краща. Раз Київ тобі не потрібен.
Там, в Єпенях, кажуть, свіже повітря і гриби поруч з будинком ростуть.
І на роботу можна не ходити - жити працею рук своїх.
В Києві треба швидко крутитись. І впахувати, щоб щось мати.
А не строчити безперервні тупі пости на форумах.
П.С. Схоже, що старий "Ланос" так ти і не купив. Раз не було переможної реляції.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 вер, 2023 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 вер, 2023 12:17
самокритика твоя сильная сторона
до тебя на 6й год общения со мной дошло, что я не дрочу на Киев? Лучше позже, чем никогда.
когда вся моя недвижимость будет приносить 12% я специально для тебя прокричу пэрэмога!
Додано: Пон 18 вер, 2023 12:19
Додано: Пон 18 вер, 2023 12:24
Тому що твої фінанси співають романси.
На Києв у тебе немає ресурсів.
Можеш далі розказувати свої байки і боротись з києвською радянською забудовою.
Снідала сьогодні хоча би?
Не сміши публіку.
І так всі знають твоє пустомельне балабольство.
Додано: Пон 18 вер, 2023 12:33
ок балабольство. Полегчало? главное не подавись от зависти.
у меня тут очередь из инвесторов, готовых инвестировать сотни тысяч куе в объекты на которые я покажу пальцем (с доходностью 12%) и на моих условиях. Если мой кейс окажется удачным мне перепадёт жирный %. Так что не в ресурсах проблема.
Додано: Пон 18 вер, 2023 12:40
Ти навіть не розумієш, що найжирніша нерухомість і найвищий прибуток з неї - в столиці.
А не Єпенях, не в селах і не в будинках лісника.
В воєнний час - можливі короткотермінові перекоси. Проте потім все знову устаканиться.
Як твоя боротьба з київськими "хрущовками"? Be continued?
Для початку ти купи старий "Ланос" і новий фотоапарат.
Ті фото ірпеня, що ти постила пачками - зроблені старим фотоапаратом, з вигорівшою матрицею. Потім будеш пальці веєєром крутити.
Додано: Пон 18 вер, 2023 12:53
У мене за 4 дні квартиранти зїзжають одразу з двох квартир. Жили 8 і 5 років. Обвал. Піпець.
Додано: Пон 18 вер, 2023 12:54
Інших знайдете.
Зараз якраз оренда на максимумі.
Студенти розкочегарили київський ринок оренди.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 вер, 2023 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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