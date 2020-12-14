Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Ти навіть не розумієш, що найжирніша нерухомість і найвищий прибуток з неї - в столиці.
калькулятор говорит что доходности 12% в сегменте до 100куе в Киее нет. Но ты дрочи. Может победишь.
Зайчику, ти вже навчилась користуватись калькулятором??? В Ірпені нерухомість, квартири ціною 100 000 доларів - швидше виняток, ніж правило. В Прикиївських Єпенях новобудні квартири з ремонтом коштують, в основному, від 30 000 дол до 60 000 дол.
Стосовно комерційної нерухомості - в Києві потік людей більший. Особливо біля метро, яке ти ненавидиш. І гроші більші крутяться.
Investor_K написав:У мене за 4 дні квартиранти зїзжають одразу з двох квартир. Жили 8 і 5 років. Обвал. Піпець.
Інших знайдете. Зараз якраз оренда на максимумі. Студенти розкочегарили київський ринок оренди.
я то думаю, чому навіть остання електричка на Коростень, в яку колись ледве запхатися тепер в два-три рази пустіша (навіть можна на сидячку присісти), а це розкочегарений ринок оренди, ось воно як
Frant написав:Стосовно комерційної нерухомості - в Києві потік людей більший В Ірпені нерухомість, квартири ціною 100 000 доларів - швидше виняток, ніж правило. В Прикиївських Єпенях новобудні квартири коштують, в основному, від 30 000 дол до 60 000 дол.
кукуся эта коммерция в Ирпене стоила 65-80куе и сейчас сдается за 30кгрн
flyman написав:кавалірки з ремонтом в 25куку, можна здавати за 5кг
на 75куе покупаем 3 кавалирки сдаём па5 имеем 15кгрн и кучу гемора (делай 3 ремонта, покупай 3 стиралки и т.д.)
vitaliiangel написав:то что в Киеве стоит 70куе можно сдать за 10-12кгрн ну МАКСИМУМ 15
Киев под аренду на моменте вообще неинтересен. В городе, в котором я сейчас живу, запакованная двушка в центре (с адекватным на свои деньги ремонтом) стоит 40куе и улетает как пирожо за 10кгрн в месяц. Что тоже не сахар, но лучше Киева.
Frant написав:Ти навіть не розумієш, що найжирніша нерухомість і найвищий прибуток з неї - в столиці.
калькулятор говорит что доходности 12% в сегменте до 100куе в Киее нет. В Ирпене 9-10% что мне мало, онлайн покупка валюты на момент приносит 200 уе в день. Зачем нужна недвижимость? Но ты дрочи. Может победишь.
А можно про валюту поподробнее? На какую сумму можно максимум её купить? Курс 37 или больше? И какими купюрами купленное отдают, а то уже есть десяток 100ток 96года что даже Приват по своему курсу в кассе брать не хочет(но кое что до этого в июле всё таки слил)?
flyman написав:кавалірки з ремонтом в 25куку, можна здавати за 5кг
на 75куе покупаем 3 кавалирки сдаём па5 имеем 15кгрн и кучу гемора (делай 3 ремонта, покупай 3 стиралки и т.д.)
vitaliiangel написав:то что в Киеве стоит 70куе можно сдать за 10-12кгрн ну МАКСИМУМ 15
Киев под аренду на моменте вообще неинтересен. В городе, в котором я сейчас живу, запакованная двушка в центре (с адекватным на свои деньги ремонтом) стоит 40куе и улетает как пирожо за 10кгрн в месяц. Что тоже не сахар, но лучше Киева.
Це де? В Умані чи Вапнярці? ЗУ по дохідності ще гірше КРЖН.
cohan написав:Житель Вроцлава разделил свою квартиру на 25 комнат, чтобы сдавать их туристам. Спальни площадью 6 квадратных метра стоят по $320 в месяц. В месяц предприимчивый поляк зарабатывает до $8 тысяч
по рендерам похоже на фейк, но заветам Инвестклуба верны
Це долярчик скільки зараз недоотримує інвестприбутку, це ж не 1к яка відчувається як 3к
Frant написав:Ти навіть не розумієш, що найжирніша нерухомість і найвищий прибуток з неї - в столиці.
калькулятор говорит что доходности 12% в сегменте до 100куе в Киее нет. В Ирпене 9-10% что мне мало, онлайн покупка валюты на момент приносит 200 уе в день. Зачем нужна недвижимость? Но ты дрочи. Может победишь.
А можно про валюту поподробнее? На какую сумму можно максимум её купить? Курс 37 или больше? И какими купюрами купленное отдают, а то уже есть десяток 100ток 96года что даже Приват по своему курсу в кассе брать не хочет(но кое что до этого в июле всё таки слил)?
Вона тобі розкаже))) І про нерухомість, і про валюту)))) Інших байок вагон вивалить.
cohan написав:Житель Вроцлава разделил свою квартиру на 25 комнат, чтобы сдавать их туристам. Спальни площадью 6 квадратных метра стоят по $320 в месяц. В месяц предприимчивый поляк зарабатывает до $8 тысяч
по рендерам похоже на фейк, но заветам Инвестклуба верны
Це долярчик скільки зараз недоотримує інвестприбутку, це ж не 1к яка відчувається як 3к
Да і кавалірку в цоколі можна поділили на 6 склєпів. В кожному по баклажці води з підвіконня і оберемок грибів з погребу. Щоб були веселі і не запідозрили нічого