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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11224112251122611227
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:15

  flyman написав:кавалірки з ремонтом в 25куку, можна здавати за 5кг
на 75куе покупаем 3 кавалирки сдаём па5 имеем 15кгрн и кучу гемора (делай 3 ремонта, покупай 3 стиралки и т.д.)
  vitaliiangel написав:то что в Киеве стоит 70куе можно сдать за 10-12кгрн ну МАКСИМУМ 15
Киев под аренду на моменте вообще неинтересен. В городе, в котором я сейчас живу, запакованная двушка в центре (с адекватным на свои деньги ремонтом) стоит 40куе и улетает как пирожо за 10кгрн в месяц. Что тоже не сахар, но лучше Киева.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Житель Вроцлава разделил свою квартиру на 25 комнат, чтобы сдавать их туристам. Спальни площадью 6 квадратных метра стоят по $320 в месяц. В месяц предприимчивый поляк зарабатывает до $8 тысяч


по рендерам похоже на фейк, но заветам Инвестклуба верны :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:40

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Ти навіть не розумієш, що найжирніша нерухомість і найвищий прибуток з неї - в столиці.
калькулятор говорит что доходности 12% в сегменте до 100куе в Киее нет. В Ирпене 9-10% что мне мало, онлайн покупка валюты на момент приносит 200 уе в день. Зачем нужна недвижимость? Но ты дрочи. Может победишь.

А можно про валюту поподробнее?
На какую сумму можно максимум её купить?
Курс 37 или больше?
И какими купюрами купленное отдают, а то уже есть десяток 100ток 96года что даже Приват по своему курсу в кассе брать не хочет(но кое что до этого в июле всё таки слил)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:41

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:кавалірки з ремонтом в 25куку, можна здавати за 5кг
на 75куе покупаем 3 кавалирки сдаём па5 имеем 15кгрн и кучу гемора (делай 3 ремонта, покупай 3 стиралки и т.д.)
  vitaliiangel написав:то что в Киеве стоит 70куе можно сдать за 10-12кгрн ну МАКСИМУМ 15
Киев под аренду на моменте вообще неинтересен. В городе, в котором я сейчас живу, запакованная двушка в центре (с адекватным на свои деньги ремонтом) стоит 40куе и улетает как пирожо за 10кгрн в месяц. Что тоже не сахар, но лучше Киева.

Це де? В Умані чи Вапнярці?
ЗУ по дохідності ще гірше КРЖН.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:42

  cohan написав:Житель Вроцлава разделил свою квартиру на 25 комнат, чтобы сдавать их туристам. Спальни площадью 6 квадратных метра стоят по $320 в месяц. В месяц предприимчивый поляк зарабатывает до $8 тысяч


по рендерам похоже на фейк, но заветам Инвестклуба верны :mrgreen:

Це долярчик скільки зараз недоотримує інвестприбутку, це ж не 1к яка відчувається як 3к
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 13:47

  барабашов написав:
  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Ти навіть не розумієш, що найжирніша нерухомість і найвищий прибуток з неї - в столиці.
калькулятор говорит что доходности 12% в сегменте до 100куе в Киее нет. В Ирпене 9-10% что мне мало, онлайн покупка валюты на момент приносит 200 уе в день. Зачем нужна недвижимость? Но ты дрочи. Может победишь.

А можно про валюту поподробнее?
На какую сумму можно максимум её купить?
Курс 37 или больше?
И какими купюрами купленное отдают, а то уже есть десяток 100ток 96года что даже Приват по своему курсу в кассе брать не хочет(но кое что до этого в июле всё таки слил)?

Вона тобі розкаже)))
І про нерухомість, і про валюту))))
Інших байок вагон вивалить. :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:21

  flyman написав:
  cohan написав:Житель Вроцлава разделил свою квартиру на 25 комнат, чтобы сдавать их туристам. Спальни площадью 6 квадратных метра стоят по $320 в месяц. В месяц предприимчивый поляк зарабатывает до $8 тысяч


по рендерам похоже на фейк, но заветам Инвестклуба верны :mrgreen:

Це долярчик скільки зараз недоотримує інвестприбутку, це ж не 1к яка відчувається як 3к

Да і кавалірку в цоколі можна поділили на 6 склєпів. В кожному по баклажці води з підвіконня і оберемок грибів з погребу. Щоб були веселі і не запідозрили нічого
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:35

  барабашов написав:На какую сумму можно максимум её купить?
  beee написав:Лимита нет. Можете хоть миллион и не страшен вам фин мон
только франту не говорите.
vitaliiangel
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