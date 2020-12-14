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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 вер, 2023 13:26
Житель Вроцлава разделил свою квартиру на 25 комнат, чтобы сдавать их туристам. Спальни площадью 6 квадратных метра стоят по $320 в месяц. В месяц предприимчивый поляк зарабатывает до $8 тысяч
по рендерам похоже на фейк, но заветам Инвестклуба верны
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cohan
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:40
vitaliiangel написав: Frant написав:
Ти навіть не розумієш, що найжирніша нерухомість і найвищий прибуток з неї - в столиці.
калькулятор говорит что доходности 12% в сегменте до 100куе в Киее нет. В Ирпене 9-10% что мне мало, онлайн покупка валюты на момент приносит 200 уе в день. Зачем нужна недвижимость? Но ты дрочи. Может победишь.
А можно про валюту поподробнее?
На какую сумму можно максимум её купить?
Курс 37 или больше?
И какими купюрами купленное отдают, а то уже есть десяток 100ток 96года что даже Приват по своему курсу в кассе брать не хочет(но кое что до этого в июле всё таки слил)?
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барабашов
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:41
vitaliiangel написав: flyman написав:
кавалірки з ремонтом в 25куку, можна здавати за 5кг
на 75куе покупаем 3 кавалирки сдаём па5 имеем 15кгрн и кучу гемора (делай 3 ремонта, покупай 3 стиралки и т.д.)
vitaliiangel написав:
то что в Киеве стоит 70куе можно сдать за 10-12кгрн ну МАКСИМУМ 15
Киев под аренду на моменте вообще неинтересен. В городе, в котором я сейчас живу, запакованная двушка в центре (с адекватным на свои деньги ремонтом) стоит 40куе и улетает как пирожо за 10кгрн в месяц. Что тоже не сахар, но лучше Киева.
Це де? В Умані чи Вапнярці?
ЗУ по дохідності ще гірше КРЖН.
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flyman
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:42
cohan написав:
Житель Вроцлава разделил свою квартиру на 25 комнат, чтобы сдавать их туристам. Спальни площадью 6 квадратных метра стоят по $320 в месяц. В месяц предприимчивый поляк зарабатывает до $8 тысяч
по рендерам похоже на фейк, но заветам Инвестклуба верны
Це долярчик скільки зараз недоотримує інвестприбутку, це ж не 1к яка відчувається як 3к
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flyman
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Додано: Пон 18 вер, 2023 13:47
барабашов написав: vitaliiangel написав: Frant написав:
Ти навіть не розумієш, що найжирніша нерухомість і найвищий прибуток з неї - в столиці.
калькулятор говорит что доходности 12% в сегменте до 100куе в Киее нет. В Ирпене 9-10% что мне мало, онлайн покупка валюты на момент приносит 200 уе в день. Зачем нужна недвижимость? Но ты дрочи. Может победишь.
А можно про валюту поподробнее?
На какую сумму можно максимум её купить?
Курс 37 или больше?
И какими купюрами купленное отдают, а то уже есть десяток 100ток 96года что даже Приват по своему курсу в кассе брать не хочет(но кое что до этого в июле всё таки слил)?
Вона тобі розкаже)))
І про нерухомість, і про валюту))))
Інших байок вагон вивалить.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:21
flyman написав: cohan написав:
Житель Вроцлава разделил свою квартиру на 25 комнат, чтобы сдавать их туристам. Спальни площадью 6 квадратных метра стоят по $320 в месяц. В месяц предприимчивый поляк зарабатывает до $8 тысяч
по рендерам похоже на фейк, но заветам Инвестклуба верны
Це долярчик скільки зараз недоотримує інвестприбутку, це ж не 1к яка відчувається як 3к
Да і кавалірку в цоколі можна поділили на 6 склєпів. В кожному по баклажці води з підвіконня і оберемок грибів з погребу. Щоб були веселі і не запідозрили нічого
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:35
барабашов написав:
На какую сумму можно максимум её купить?
beee написав:
Лимита нет. Можете хоть миллион и не страшен вам фин мон
только франту не говорите.
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