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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 вер, 2023 14:21
flyman написав: cohan написав:
Житель Вроцлава разделил свою квартиру на 25 комнат, чтобы сдавать их туристам. Спальни площадью 6 квадратных метра стоят по $320 в месяц. В месяц предприимчивый поляк зарабатывает до $8 тысяч
по рендерам похоже на фейк, но заветам Инвестклуба верны
Це долярчик скільки зараз недоотримує інвестприбутку, це ж не 1к яка відчувається як 3к
Да і кавалірку в цоколі можна поділили на 6 склєпів. В кожному по баклажці води з підвіконня і оберемок грибів з погребу. Щоб були веселі і не запідозрили нічого
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:35
барабашов написав:
На какую сумму можно максимум её купить?
beee написав:
Лимита нет. Можете хоть миллион и не страшен вам фин мон
только франту не говорите.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 15:50
flyman написав:
Це де? В Умані чи Вапнярці?
ЗУ по дохідності ще гірше КРЖН.
за сколько можно сдать квартиру в Тернополе с ремонтом стоимостью 40куе? мне лень лопатить олх, скажи если знаешь.
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Додано: Пон 18 вер, 2023 16:10
vitaliiangel написав: барабашов написав:
На какую сумму можно максимум её купить?
beee написав:
Лимита нет. Можете хоть миллион и не страшен вам фин мон
только франту не говорите.
я вже повірив))))
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