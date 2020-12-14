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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11224112251122611227
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:21

  flyman написав:
  cohan написав:Житель Вроцлава разделил свою квартиру на 25 комнат, чтобы сдавать их туристам. Спальни площадью 6 квадратных метра стоят по $320 в месяц. В месяц предприимчивый поляк зарабатывает до $8 тысяч


по рендерам похоже на фейк, но заветам Инвестклуба верны :mrgreen:

Це долярчик скільки зараз недоотримує інвестприбутку, це ж не 1к яка відчувається як 3к

Да і кавалірку в цоколі можна поділили на 6 склєпів. В кожному по баклажці води з підвіконня і оберемок грибів з погребу. Щоб були веселі і не запідозрили нічого
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:35

  барабашов написав:На какую сумму можно максимум её купить?
  beee написав:Лимита нет. Можете хоть миллион и не страшен вам фин мон
только франту не говорите.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:50

  flyman написав:Це де? В Умані чи Вапнярці?
ЗУ по дохідності ще гірше КРЖН.
за сколько можно сдать квартиру в Тернополе с ремонтом стоимостью 40куе? мне лень лопатить олх, скажи если знаешь.
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:10

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:На какую сумму можно максимум её купить?
  beee написав:Лимита нет. Можете хоть миллион и не страшен вам фин мон
только франту не говорите.

я вже повірив)))) :mrgreen:
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