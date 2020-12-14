Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:56

Voistov написав: С продавцом естественно немного при просмотре пообщались.

Ему нужно улучшить жилищные условия. Объективно той двушки для семьи из 5 человек мало.

Понять какая у продавца желаемая квартира, мне сложно. Не уверен, что он и сам знает.

Но квартира ухоженная, мотивация продавца для меня очевидна. Локация именно та, что мне нужна. Скрыть то, что мне квартира нравится, наверное не очень получилось.

Но рыл конечно заинтересован в сделке, именно этот конкретный рыл. Потому что он буквально один из десятка, кто пытается продать эту квартиру. Не устроит сделку со мной, другой рыл приведет другого покупателя. Как так получилось, что их много, схему я не очень понимаю. С продавцом естественно немного при просмотре пообщались.Ему нужно улучшить жилищные условия. Объективно той двушки для семьи из 5 человек мало.Понять какая у продавца желаемая квартира, мне сложно. Не уверен, что он и сам знает.Но квартира ухоженная, мотивация продавца для меня очевидна. Локация именно та, что мне нужна. Скрыть то, что мне квартира нравится, наверное не очень получилось.Но рыл конечно заинтересован в сделке, именно этот конкретный рыл. Потому что он буквально один из десятка, кто пытается продать эту квартиру. Не устроит сделку со мной, другой рыл приведет другого покупателя. Как так получилось, что их много, схему я не очень понимаю.

Умение находить прямые обявы продавцов, это важное искусство которым большинство покупателей не обладают. Что то там в инстаграме клацать умеют, а найти обяву владельца которая сэкономит немало денег не, не осилят. Эра цифровой деградации.Тот фак что квартиру продает куча рыл, говорит о том, что обява от хозяина где то есть.Это точно не эксклюзив.Скрывать, что квартира нравится не нужно.Наоборот, обхаять квартиру, но упорно торговаться это признак жлоба.Пс У меня сосед решил сам продать свою квартиру. После консультаций со мной выставил. обяву. Я потратил целых 5 минут своего времени и не смог найти его квартиры.Спрашиваю его - Ты обяву выставил?. Говорит - да! Куча звонков (от рыл). Говорю показывай на своем ноуте. Читаю. Из обявы понятно только то, что это Печерск и всё.Говорю - где адрес?Ответ - Так меня вычислить могут... Кому надо тот купит...И это новый ЖК. Человек с ВО, бизнесмен... у застройщика квартиру покупал. Не наследство.Теперь представьте, что в голове у перепуганных совков получивших квартиру от государства?