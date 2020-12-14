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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:57
UA написав: Voistov написав:
Был вчера на просмотре на покупку квартиры. Второй раз в жизни.
Первый раз был, когда смотрел уже свою купленную квартиру в новострое.
Я выкладывал на обсуждение квартиру, которую вчера смотрел. На Борщаговке.
Хозяин явно не хочет ее продавать, но пополнение в семье заставляет.
Не хочет даже минимальный торг, вот сейчас думает, готов ли он скинуть 3твс долларов, при цене в 120.
Такие дела
По неписаным правилам КРЖН, если продавец вышел в продажу с рылом и его прямой обявы нигде нет - торг составляет размер комиссии рыла. Кто рыло хочет, тот его и оплачивает. Но это если цена изначально не демпинговая.
А вообще торговаться принято в недоразвитых странах.
В Киеве уже даже на базаре не торгуются.
Отакои. Торговаться уже у нас не принято.
Что то вообще не мейнстриме этого форума.
Сколько читаю тут торг это немаловажная часть.
Очень интересно вспомнить что мне сказали на квартиру такое скептическое фу, мол квартира так себе, и локация не фонтан, торговаться торговаться и еще раз торговаться, цена квартире 110 в базарный день. «Аргумент при торге, бить пачками долларов по щекам продавца»
Что пока не похоже, что бы действовало, от слова вообще.
Кстати тут так и получается, что торг на сумму меньшую!! комиссии рыла.
Не факт что согласится продавец.
Жду звонка, что скажет рыл.
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Voistov
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:01
Frant написав: Voistov написав:
P.S. У меня действительно впритык с деньгами. 1.5-2 тыс долларов ну обязательно нужно иметь после покупки и оформления.
100%
При купівлі першої квартири, для себе - завжди так.
Можливо, варто пошукати іншу (трохи дешевшу) квартиру. Треба зрозуміти, що потрібно в першу чергу, а на що можна заплющити очі.
Квартира у меня не первая.
Я живу в своей довольно комфортной однушке в 44 метра. (Но для семьи с с ребенком мало)
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Voistov
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:12
Voistov написав: UA написав: Voistov написав:
Был вчера на просмотре на покупку квартиры. Второй раз в жизни.
Первый раз был, когда смотрел уже свою купленную квартиру в новострое.
Я выкладывал на обсуждение квартиру, которую вчера смотрел. На Борщаговке.
Хозяин явно не хочет ее продавать, но пополнение в семье заставляет.
Не хочет даже минимальный торг, вот сейчас думает, готов ли он скинуть 3твс долларов, при цене в 120.
Такие дела
По неписаным правилам КРЖН, если продавец вышел в продажу с рылом и его прямой обявы нигде нет - торг составляет размер комиссии рыла. Кто рыло хочет, тот его и оплачивает. Но это если цена изначально не демпинговая.
А вообще торговаться принято в недоразвитых странах.
В Киеве уже даже на базаре не торгуются.
Отакои. Торговаться уже у нас не принято.
Что то вообще не мейнстриме этого форума.
Сколько читаю тут торг это немаловажная часть.
Очень интересно вспомнить что мне сказали на квартиру такое скептическое фу, мол квартира так себе, и локация не фонтан, торговаться торговаться и еще раз торговаться, цена квартире 110 в базарный день. «Аргумент при торге, бить пачками долларов по щекам продавца»
Кстати тут так и получается, что торг на сумму меньшую!! Комисси рыла.
Не факт что согласится продавец.
Жду звонка, что скажет рыл.
Может цена 120 куе на Борщаге изначально демпинговая? Не знаю, я не спец по Борщаге.
Звоните сами, а не ждите. Спросите какая ситуация у продавца. Что он покупает в замен? Нашел ли варианты в замен? Вообще, альтернативщики это продавцы второго сорта. Они часто не понимают сколько стоит желаемая квартира. Не учитывают стоимости расходов на сделку. Часто хотят продать свой автобиток доложить 500 долларов и переехать из 2к в 3 к.
К торгу на КРЖН нужно относится так же, как относится белый человек к торгу на базаре в какой нибудь Папуасии. т.е. быть твердым и несгибаемым, но с снисхождением относится к обычаям местных дикарей.
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UA
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:20
UA написав:
Вообще, альтернативщики это продавцы второго сорта. Они часто не понимают сколько стоит желаемая квартира. Не учитывают стоимости расходов на сделку.
а ланцюжки продажів ще живі? враховуючи єоселю, я хз як то провернути. я свій бакс до цього часу не зняв, бо в банку в основному сміття пропонують всучити, яке люди літом в термінали напихали.
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trololo
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:31
UA написав: Voistov написав: UA написав:
По неписаным правилам КРЖН, если продавец вышел в продажу с рылом и его прямой обявы нигде нет - торг составляет размер комиссии рыла. Кто рыло хочет, тот его и оплачивает. Но это если цена изначально не демпинговая.
А вообще торговаться принято в недоразвитых странах.
В Киеве уже даже на базаре не торгуются.
Отакои. Торговаться уже у нас не принято.
Что то вообще не мейнстриме этого форума.
Сколько читаю тут торг это немаловажная часть.
Очень интересно вспомнить что мне сказали на квартиру такое скептическое фу, мол квартира так себе, и локация не фонтан, торговаться торговаться и еще раз торговаться, цена квартире 110 в базарный день. «Аргумент при торге, бить пачками долларов по щекам продавца»
Кстати тут так и получается, что торг на сумму меньшую!! Комисси рыла.
Не факт что согласится продавец.
Жду звонка, что скажет рыл.
Может цена 120 куе на Борщаге изначально демпинговая? Не знаю, я не спец по Борщаге.
Звоните сами, а не ждите. Спросите какая ситуация у продавца. Что он покупает в замен? Нашел ли варианты в замен? Вообще, альтернативщики это продавцы второго сорта. Они часто не понимают сколько стоит желаемая квартира. Не учитывают стоимости расходов на сделку. Часто хотят продать свой автобиток доложить 500 долларов и переехать из 2к в 3 к.
К торгу на КРЖН нужно относится так же, как относится белый человек к торгу на базаре в какой нибудь Папуасии. т.е. быть твердым и несгибаемым, но с снисхождением относится к обычаям местных дикарей.
С продавцом естественно немного при просмотре пообщались.
Ему нужно улучшить жилищные условия. Объективно той двушки для семьи из 5 человек мало.
Понять какая у продавца желаемая квартира, мне сложно. Не уверен, что он и сам знает.
Но квартира ухоженная, мотивация продавца для меня очевидна. Локация именно та, что мне нужна. Скрыть то, что мне квартира нравится, наверное не очень получилось.
Но рыл конечно заинтересован в сделке, именно этот конкретный рыл. Потому что он буквально один из десятка, кто пытается продать эту квартиру. Не устроит сделку со мной, другой рыл приведет другого покупателя. Как так получилось, что их много, схему я не очень понимаю.
Востаннє редагувалось Voistov
в П'ят 17 лис, 2023 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:31
trololo написав: UA написав:
Вообще, альтернативщики это продавцы второго сорта. Они часто не понимают сколько стоит желаемая квартира. Не учитывают стоимости расходов на сделку.
а ланцюжки продажів ще живі? враховуючи єоселю, я хз як то провернути. я свій бакс до цього часу не зняв, бо в банку в основному сміття пропонують всучити, яке люди літом в термінали напихали.
Ланцюжки дуже живі. Що додалось в останній час- так це продати 1к в Києві за кеш, який використати як перший внесок при купівлі приватного будинку у передмісті по Е оселі.
На вторинці теж долларове сміття намагаются всунути при розрахунках.
Рили дуже не полюбляють цієї теми, бо ім потрібна комісія, а не розмови про якість доларів.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 15:56
Voistov написав:
С продавцом естественно немного при просмотре пообщались.
Ему нужно улучшить жилищные условия. Объективно той двушки для семьи из 5 человек мало.
Понять какая у продавца желаемая квартира, мне сложно. Не уверен, что он и сам знает.
Но квартира ухоженная, мотивация продавца для меня очевидна. Локация именно та, что мне нужна. Скрыть то, что мне квартира нравится, наверное не очень получилось.
Но рыл конечно заинтересован в сделке, именно этот конкретный рыл. Потому что он буквально один из десятка, кто пытается продать эту квартиру. Не устроит сделку со мной, другой рыл приведет другого покупателя. Как так получилось, что их много, схему я не очень понимаю.
Умение находить прямые обявы продавцов, это важное искусство которым большинство покупателей не обладают. Что то там в инстаграме клацать умеют, а найти обяву владельца которая сэкономит немало денег не, не осилят. Эра цифровой деградации.
Тот фак что квартиру продает куча рыл, говорит о том, что обява от хозяина где то есть.
Это точно не эксклюзив.
Скрывать, что квартира нравится не нужно.
Наоборот, обхаять квартиру, но упорно торговаться это признак жлоба.
Пс У меня сосед решил сам продать свою квартиру. После консультаций со мной выставил. обяву. Я потратил целых 5 минут своего времени и не смог найти его квартиры.
Спрашиваю его - Ты обяву выставил?. Говорит - да! Куча звонков (от рыл
). Говорю показывай на своем ноуте. Читаю. Из обявы понятно только то, что это Печерск и всё.
Говорю - где адрес?
Ответ - Так меня вычислить могут... Кому надо тот купит...
И это новый ЖК. Человек с ВО, бизнесмен... у застройщика квартиру покупал. Не наследство.
Теперь представьте, что в голове у перепуганных совков получивших квартиру от государства?
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:06
Voistov написав:
цена квартире 110 в базарный день.
Это кто так решил?
Voistov написав:
«Аргумент при торге, бить пачками долларов по щекам продавца»
Что пока не похоже, что бы действовало, от слова вообще.
Удары пачками состоящих из купюр нового образца имеют большую нокаутирующую силу.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:15
Voistov написав: Frant написав: Voistov написав:
P.S. У меня действительно впритык с деньгами. 1.5-2 тыс долларов ну обязательно нужно иметь после покупки и оформления.
100%
При купівлі першої квартири, для себе - завжди так.
Можливо, варто пошукати іншу (трохи дешевшу) квартиру. Треба зрозуміти, що потрібно в першу чергу, а на що можна заплющити очі.
Квартира у меня не первая.
Я живу в своей довольно комфортной однушке в 44 метра. (Но для семьи с с ребенком мало)
так а вы ее собираетесь сохранять ? Может просто под однушку ипотеку взять небольшую, чтобы с кешем остаться?
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:20
UA сейчас много плеснёво-пропечатанных арабами соток на КРЖН плавает в поисках срочно нуждающегося в деньгах? Вообще какой у них дисконт относительно синих, или валютная карта привата и грин-тумба решают?
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