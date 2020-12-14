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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:24
Voistov написав:
«Аргумент при торге, бить пачками долларов по щекам продавца»
До того було "лупити підшивками Авізо", а з останніх наробок - "завалити його графіками від зРадіо"
Цікаво, якщо є реальний попит на 2к на Борщазі за 120куо, то це вже "дно по зРадіо", чи ще ні?
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:27
fox767676 написав: Voistov написав:
Квартира у меня не первая.
Я живу в своей довольно комфортной однушке в 44 метра. (Но для семьи с с ребенком мало)
так а вы ее собираетесь сохранять ? Может просто под однушку ипотеку взять небольшую, чтобы с кешем остаться?
Да, собираюсь сохранять.
Недвижимость это недвижимость.
Во вторых продавать, это вызывает большие операционные проблемы. А ребёнок прописанный в квартире? И съезжать чтоли на сьемную?
В третьих, что значит взять под квартиру ипотеку. Это оксюморон какой то.
Ипотека это заем дающийся под покупку тебе не принадлежащей недвижимости в залог этой недвижимости банку.
то что вы имеете ввиду, по описанию подпадает под отдельный банковский продукт - ипотечный бридж. Дают деньги под залог квартиры в твоей собственности, для покупки другой недвижимости, что с условием, что в определенный срок ты продашь первую квартиру для погашения кредита по вновь купленной. Причем, кажется, не просто давали кеш на руки, «не ломбард», а по договору для покупки другой недвижимости. Его предлагал 15 лет назад, один банк специализировавшийся только на ипотеке. Я в нем работал, знаю.
На рынке его никто сейчас не предлагает (насколько мне известно).
Востаннє редагувалось Voistov
в П'ят 17 лис, 2023 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:42
Voistov написав: fox767676 написав: Voistov написав:
Квартира у меня не первая.
Я живу в своей довольно комфортной однушке в 44 метра. (Но для семьи с с ребенком мало)
так а вы ее собираетесь сохранять ? Может просто под однушку ипотеку взять небольшую, чтобы с кешем остаться?
Да, собираюсь сохранять.
Недвижимость это недвижимость.
Во вторых продавать, это вызывает большие операционные проблемы. А ребёнок прописанный в квартире? И съезжать чтоли на сьемную?
В третьих, что значит взять под квартиру ипотеку. Это оксюморон какой то.
Ипотека это заем дающийся под покупку тебе не принадлежащей недвижимости в залог этой недвижимости банку.
то что вы имеете ввиду, по описанию подпадает под отдельный банковский продукт - ипотечный бридж. Дают деньги под залог квартиры в твоей собственности, для покупки другой недвижимости, что с условием, что в определенный срок ты продашь первую квартиру для погашения кредита по вновь купленной. Причем, кажется, не просто давали кеш на руки, «не ломбард», а по договору для покупки другой недвижимости. Его предлагал 15 лет назад, один банк специализировавшийся только на ипотеке. Я в нем работал, знаю.
На рынке его никто сейчас не предлагает (насколько мне известно).
Дело в том, что бывают случаи когда недвижимости на которую берётся ипотека может не хватить, чтобы покрыть задолженность. Например кризис и цена недвиги резко упала, тогда банк может претендовать на остальное ваше имущество для погашения долга. 😏
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:45
Voistov написав:
В третьих, что значит взять под квартиру ипотеку. Это оксюморон какой то.
Ипотека это заем дающийся под покупку тебе не принадлежащей недвижимости в залог этой недвижимости банку.
Ні, не так. Іпотека - це застава нерухомості. Нерухомість може бути як та, яку купують, так і будь-яка інша. Може бути більше одного об'єкта. А кредит теж може бути будь-який, не тільки на купівлю нерухомості.
Просто всі звикли до "класичного" варіанту, коли в заставу береться саме та нерухомість, яка купується. Насправді є просто кредитний договір, і накладається іпотека на нерухомість, що є забезпеченням
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:56
Faceless написав: Voistov написав:
В третьих, что значит взять под квартиру ипотеку. Это оксюморон какой то.
Ипотека это заем дающийся под покупку тебе не принадлежащей недвижимости в залог этой недвижимости банку.
Ні, не так. Іпотека - це застава нерухомості. Нерухомість може бути як та, яку купують, так і будь-яка інша. Може бути більше одного об'єкта. А кредит теж може бути будь-який, не тільки на купівлю нерухомості.
Просто всі звикли до "класичного" варіанту, коли в заставу береться саме та нерухомість, яка купується. Насправді є просто кредитний договір, і накладається іпотека на нерухомість, що є забезпеченням
Полез в вики.
Да, я ошибся.
Не в курсе, у нас дают сейчас кредиты под залог недвижимости?
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:14
Voistov написав:
Не в курсе, у нас дают сейчас кредиты под залог недвижимости?
Укргаз на позаминулому тижні пропонував кредит на купівлю нерухомості під заставу самої нерухомості. Слухав в пів уха, не пам'ятаю 12 чи 14 відсотків. На 20 років. Реальний відсоток при мінімальному першому платежі та кредиті на 20 років з комісіями та страховками, виходив щось значно більший. Але дають
Востаннє редагувалось whois2010
в П'ят 17 лис, 2023 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:18
барабашов написав:UA
сейчас много плеснёво-пропечатанных арабами соток на КРЖН плавает в поисках срочно нуждающегося в деньгах? Вообще какой у них дисконт относительно синих, или валютная карта привата и грин-тумба решают?
плавають в мінял на базарі
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:19
Faceless написав: Voistov написав:
«Аргумент при торге, бить пачками долларов по щекам продавца»
До того було "лупити підшивками Авізо", а з останніх наробок - "завалити його графіками від зРадіо"
Цікаво, якщо є реальний попит на 2к на Борщазі за 120куо, то це вже "дно по зРадіо", чи ще ні?
Борщага це нью еліт район. Серж-ик, тепер Voistov.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:22
whois2010 написав: Voistov написав:
Не в курсе, у нас дают сейчас кредиты под залог недвижимости?
Укргаз на позаминулому тижні пропонував кредит на купівлю нерухомості під заставу самої нерухомості. Слухав в півуха, не пам'ятаю 12 чи 14 відсотків. На 20 років. Реальний відсоток при мінімальному першому платежі та кредиті на 20 років з комісіями та страховками, виходив щось біля 24%. Але дають
Цікаво, без допомоги партнерів, і не закритій бюджетній дірі в десятки ярдів нікомунепотрібного, на скільки вистачить еоселі?
ДУмаю, максимум промоакція буде до кінця березня 24.
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:49
Voistov написав:
Не в курсе, у нас дают сейчас кредиты под залог недвижимости?
Ощад точно давав і може ще дає
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