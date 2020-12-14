|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:50
flyman написав: барабашов написав:UA
сейчас много плеснёво-пропечатанных арабами соток на КРЖН плавает в поисках срочно нуждающегося в деньгах? Вообще какой у них дисконт относительно синих, или валютная карта привата и грин-тумба решают?
плавають в мінял на базарі
Миль пардон, а что это за феномен: « плеснёво-пропечатанных арабами соток»?
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24341
|16330350
|
Пон 13 лис, 2023 13:49
UA
|
|1327
|5364855
|
П'ят 10 лис, 2023 13:52
Frant
|
|3
|12223
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim