RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11397113981139911400
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 17:50

  flyman написав:
  барабашов написав:UA сейчас много плеснёво-пропечатанных арабами соток на КРЖН плавает в поисках срочно нуждающегося в деньгах? Вообще какой у них дисконт относительно синих, или валютная карта привата и грин-тумба решают?

плавають в мінял на базарі


Миль пардон, а что это за феномен: « плеснёво-пропечатанных арабами соток»?
Voistov
 
Повідомлень: 300
З нами з: 15.02.21
Подякував: 63 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11397113981139911400
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24341 16330350
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лис, 2023 13:49
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 131, 132, 133
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1327 5364855
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лис, 2023 13:52
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 12223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.