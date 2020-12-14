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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1139911400114011140211403>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:До того було "лупити підшивками Авізо", а з останніх наробок - "завалити його графіками від зРадіо
Цікаво, якщо є реальний попит на 2к на Борщазі за 120куо, то це вже "дно по зРадіо", чи ще ні?


а ще можна взяти на озброєння тези Франта про те що всьо пропало після 2008)
а ще цікаво було б замість саркастопедії стосовно вибору Воістова накидати альтернативних варіантів що можна купити за 120 куе якщо не враховувати дурню про тещу - так було б значно наглядніше
до речі ту ж саму методу рекомендую застосовувати в дискусіі «хрущ в Києві, або новобуд в єбенях» - там треба чітко від суми відштовхуватись, враховуючи й тенденціі вартості пального
Воістову пробували пропонувати, але в нього досить жорсткі вимоги, майже як у Сержика. Хоча, попадалася вторинка на мікільській слобідці в цьому бюджеті
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:39

  kingkongovets написав:до речі ту ж саму методу рекомендую застосовувати в дискусіі «хрущ в Києві, або новобуд в єбенях» - там треба чітко від суми відштовхуватись, враховуючи й тенденціі вартості пального,
а те кто ездит только по Киеву топливо не тратят? или (если тратят) как оно влияет на цены?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:Воістову пробували пропонувати, але в нього досить жорсткі вимоги, майже як у Сержика. Хоча, попадалася вторинка на мікільській слобідці в цьому бюджеті

та всім пропонували, але в кожного свої таргани і це до речі нормально
ненормально як казав захар «надувати щоки», будуючи якісь стратегічні висновки на основі сінтетичної сстатистики, основанної на смітті, яка подібні нюанси не враховує в принципі

я це до чого - тема ніби то про прогнози, але ще не один прогноз жодного разу не відбувся, якими б регаліями прогнозисти тут не хизувалися)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:47

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:до речі ту ж саму методу рекомендую застосовувати в дискусіі «хрущ в Києві, або новобуд в єбенях» - там треба чітко від суми відштовхуватись, враховуючи й тенденціі вартості пального,
а те кто ездит только по Киеву топливо не тратят? или (если тратят) как оно влияет на цены?
звісно витрачають, так нащо додавати сюди ще й час та гроші на пальне ще й на затори на вʼїзд та виїзд зі свого села?)

я прекрасно розумію хто і чому купує житло в містах-супутниках
типу Ірпеня, але я також розумію, що якби замість умовного ірпенятника умовний понаїх тимчасово купить хрущ біля метро здатність його потім придбати нормальне житло в Києві в рази вище
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 17 лис, 2023 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:49

  kingkongovets написав:звісно витрачають, так нащо додавати сюди ще й час та гроші на пальне ще й на затори на вʼїзд та виїзд зі свого села?)
тогда кто живёт в коттеджных городках и в Конче Заспе? дураки наверное.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:звісно витрачають, так нащо додавати сюди ще й час та гроші на пальне ще й на затори на вʼїзд та виїзд зі свого села?)
тогда кто живёт в коттеджных городках и в Конче Заспе? дураки наверное.
ні, це люди з на порядки іншими бюджетами, ніж мешканці ірпенятників типу твого)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 22:58

  kingkongovets написав:
vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:звісно витрачають, так нащо додавати сюди ще й час та гроші на пальне ще й на затори на вʼїзд та виїзд зі свого села?)
тогда кто живёт в коттеджных городках и в Конче Заспе? дураки наверное.
ні, це люди з на порядки іншими бюджетами, ніж мешканці ірпенятників типу твого)

поэтому им пробки не страшны, они их перепрыгивают как страусы? старайся думать о том, что пишешь. Читать одно и тоже хватает франта с головой. Киевлянин заправляет свое авто не меньше ирпенчанина. А в пробках одинаково стоят как мудрецы так и дураки, с любыми бюджетами. Оба твоих вывода мимо.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:02

  vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:до речі ту ж саму методу рекомендую застосовувати в дискусіі «хрущ в Києві, або новобуд в єбенях» - там треба чітко від суми відштовхуватись, враховуючи й тенденціі вартості пального,
а те кто ездит только по Киеву топливо не тратят? или (если тратят) как оно влияет на цены?

Від Ірпеня до Києва і назад багато хто бере попутчиків, навіть є чати спеціальні
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:05

  flyman написав:Від Ірпеня до Києва і назад багато хто бере попутчиків, навіть є чати спеціальні
не надо никаких чатов, выходишь в 8 утра во двор, подходишь к любому соседу, который куда то едет и он тебя с удовольствием подвозит. Даже деньги не хотят брать. И я так же соседей подвожу. И тоже денег не беру. Но это другая тема.

Видел новый мост в Романовке открыли? круче старого.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 лис, 2023 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:06

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:поэтому им пробки не страшны, они их перепрыгивают как страусы? старайся думать о том что пишешь. Киевлянин заправляет свое авто не меньше ирпенчанина. А в пробках одинаково стоят как мудрецы так и дураки, с любыми бюджетами.
звідки тобі знати про те скільки кияни стоять в заторах, якщо ти був в Київі всього декілька разів на електросамокаті?)
кияни взагалі знають про існування заторів на виїзді з ірпенів і софборщаг лише з інета, бо поки ви в них штовхаєтесь кияни спокійно сплять)
а ще кияни мають такі опції як метро, або дістатися до роботи пішки - прікінь?)
дураки якраз і ведуться на казки ріелторів аля «а в Києві що заторів нема?» і проводять потім третину життя в дорозі та заторах)
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 17 лис, 2023 23:09, всього редагувалось 2 разів.
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