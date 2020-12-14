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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11400114011140211403>
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:08

  kingkongovets написав:а ще кияни мають такі опції як метро, або дістатися до роботи пішки - прікінь?)
то есть киевские нищеброды ездят на метро, поэтому в пробках не стоят. Занавес.
  kingkongovets написав:якщо ти був в Київі всього декілька разів на електросамокаті?)
ты как кашпировкий всё про всех знаешь) а еще ты писал что у меня коммерций нет. Сейчас даже спорить не стану. Дурень думкою багатіє
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 лис, 2023 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:11

  vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:а ще кияни мають такі опції як метро, або дістатися до роботи пішки - прікінь?)
то есть киевские нищеброды ездят на метро, поэтому в пробках не стоят. Занавес.

а в Ірпені живуть багаті люди, бо мають гроші на авто (тесли) та пальне (е.е.)
Л - логіка
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 17 лис, 2023 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:а ще кияни мають такі опції як метро, або дістатися до роботи пішки - прікінь?)
то есть киевские нищеброды ездят на метро, поэтому в пробках не стоят. Занавес.

ніщеброди купують говнобуди в єбенях, вєталь)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:12

  kingkongovets написав:ніщеброди купують говнобуди в єбенях, вєталь)
откуда у них деньги на говнобуды + авто + бенз если они нищеброды? ты сегодня жжёшь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:ніщеброди купують говнобуди в єбенях, вєталь)
откуда у них деньги на говнобуды + авто + бенз если они нищеброды? ты сегодня жжёшь.
нема грошей на нормальне житло в Києві - купуєш ірпенятник і роками потім флудиш і рефлексуєш в гілці про київську нерухомість, до якої не маєш ніякого стосунку, да вєталь?)

до речі як твої прогнози стосовно цін на ірпенятники у світі подорожчання пального?)
єбать ти канєшна одноклітинний
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 17 лис, 2023 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:20

  kingkongovets написав:єбать ти канєшна одноклітинний
я вроде тебя не оскорблял. Большой альфа самец так себя вести на форумах? Культурнее не пробовал быть, или костюм уголовника тебе больше идёт?
  kingkongovets написав:до речі як твої прогнози стосовно цін на ірпенятники у світі подорожчання пального?)
на куя тебе мои прогнозы? вся моя недвижимость сейчас стоит дороже, чем я её покупал.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 лис, 2023 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:23

  vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:єбать ти канєшна одноклітинний
я вроде тебя не оскорблял. Большой альфа самец так себя вести на форумах? Культурнее не пробовал быть, или костюм уголовника тебе к лицу?

Віталь, ти тупий чи упоротий?

Ти не здатен порахувати, скільки грошей витрачають на бензин і амортизацію авто пересічні єпенчани?

Щомісячно 100+100=200 дол.
За 12 міс 2400 дол., за 10 років набігає 24000 дол!
Вже можна реалізувати твою мрію, купити готельку на м.Святошино!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:27

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:єбать ти канєшна одноклітинний
я вроде тебя не оскорблял. Большой альфа самец так себя вести на форумах? Культурнее не пробовал быть, или костюм уголовника тебе больше идёт?
  kingkongovets написав:до речі як твої прогнози стосовно цін на ірпенятники у світі подорожчання пального?)
на куя тебе мои прогнозы? вся моя недвижимость сейчас стоит дороже, чем я её покупал.
тебе ніхто не тягне за язика і не примушує нести ахінею про речі, до яких не маєш жодного стосунку
мені насрати скільки коштують твої комірки та колясочні 15-20 м3, які ти називаєш «комерцією», бо вони не в Києві
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:29

  kingkongovets написав:мені насрати скільки коштують твої комірки та колясочні 15-20 м3, які ти називаєш «комерцією», бо вони не в Києві
зачем ты тогда меня читаешь и мне пишешь? добавь в чс :D ничего про киевскую недвижимость я тебе нового не скажу.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 23:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:зачем ты тогда меня читаешь и мне пишешь? добавь в чс :D ничего про киевскую недвижимость я тебе нового не скажу.
а ти не звернув уваги, що в цій дискуссії тебе ніхто не згадував і не тегав?

не флуди в цій гілці і не отримаєш по жвалах, тут взагалі чомусь більше всього пишуть ті, кому нема чого сказати по темі, адміни агов
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