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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11400114011140211403
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 00:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:поэтому им пробки не страшны, они их перепрыгивают как страусы? старайся думать о том, что пишешь. Читать одно и тоже хватает франта с головой. Киевлянин заправляет свое авто не меньше ирпенчанина. А в пробках одинаково стоят как мудрецы так и дураки, с любыми бюджетами. Оба твоих вывода мимо.

Ті, хто купує в котеджних містечках, по-перше, мають можливість їздити не в годину пік, по-друге, в них витрати на дорогу в балансі взагалі ні на що не впливають.
Киянин в середньому витрачає пального менше, бо йому банально менше їздити, а нерідко зручніше й швидше на ГТ, що у випадку життя за містом взагалі не варіянт.
Але, звісно, може бути що взагалі немає потреби регулярно їздити в Київ, або вільний графік, то тоді геть інша картина.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 00:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:до речі ту ж саму методу рекомендую застосовувати в дискусіі «хрущ в Києві, або новобуд в єбенях» - там треба чітко від суми відштовхуватись, враховуючи й тенденціі вартості пального,
а те кто ездит только по Киеву топливо не тратят? или (если тратят) как оно влияет на цены?

Від Ірпеня до Києва і назад багато хто бере попутчиків, навіть є чати спеціальні
Це вимушена економія, а не бонус
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 02:28

  kingkongovets написав:
vitaliiangel написав:
  kingkongovets написав:до речі ту ж саму методу рекомендую застосовувати в дискусіі «хрущ в Києві, або новобуд в єбенях» - там треба чітко від суми відштовхуватись, враховуючи й тенденціі вартості пального,
а те кто ездит только по Киеву топливо не тратят? или (если тратят) как оно влияет на цены?
звісно витрачають, так нащо додавати сюди ще й час та гроші на пальне ще й на затори на вʼїзд та виїзд зі свого села?)

я прекрасно розумію хто і чому купує житло в містах-супутниках
типу Ірпеня, але я також розумію, що якби замість умовного ірпенятника умовний понаїх тимчасово купить хрущ біля метро здатність його потім придбати нормальне житло в Києві в рази вище

В хруще главная(для нас с вами) проблема - невозможно нигде толком без оценивания ситуации на снос полочки или кастрюли развернуться(ну или тупо одеть тёплую куртку в холле 3кв.метра)и хроническое доставание всей ладонью(а не кончиками пальцев даже) потолка
При росте как у нашего 95го наполеона этой проблем конечно не существует, но комнаты размером с нормальный санузел людей с претензиями выбешивают(хотя снос стен решает - но кому надо 80-100метров в хруще?)
Как инвестиция под аренду(парковка лишнего кэша) или сдаю здесь-добавляю чуть-снимаю там(где 100метров и потолок 3м) нормально
Кстати ваш негатив по поводу Ирпени - вы ж там жили в ч/с лет 20 макс назад? - неужели дорога в центр или где там ваш офис вас так сильно бесила? Расход тогда на 4,7 сотки или кайена, или что у вас на моменте поджопником было -да, не радовал, но сейчас 3,5турбо Форда там или 300тки без уничтожения "гашетки" в 15л в пробках укладывается, что уж говорить за трассу и всякие модные гибриды?
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 03:31

  Frant написав:
  UA написав:
  Voistov написав:Кстати, вы свои долларовые купюры внимательно осматривали?
Уверены что продавец их примет?


Звісно, при підписанні договора куплі-продажу треба мати лишні 500-1000 дол., для можливої заміни. Якщо деякі купюри не сподобаються продавцю

В моём недавнем случае это было почти четверть от купюр
Но про только синие!!! я не знал тогда и успешно растратил по работе и пропечатанные, и плеснёвые, и 96года(курс +3...5грн от НБУ помогал сливу, а 41-43 аж пинка дал)
Почти тысяча самых ухрюканных,что осталась на моменте на начало года, постепенно сдавалась то в Приват по курсу приёмки кассы, то с дисконтом аж 12% в Пумб(там живого места реально не было, такими только в штатах рассчитываться), то в Сенс тоже по их курсу кассы.
Так что просмотрите тщательно ваш «кирпич», чтоб после задатка не было скандала с продаваном
А ему здравого ума и понимания того,что с кэшем да на Борщаге мало кто бегает, чай не 2008й год.
барабашов
 
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  #<1 ... 11400114011140211403
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