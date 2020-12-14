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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лис, 2023 11:20
Voistov написав:Добавлю пять копеек. В Ирпене давно не был, но в Софиевской Борщаговке несколько раз бывал. Сама застройка, дома, все выглядит более менее, но плотно. Этажность меньше, но плотность даже круче чем на Осокорках. Квартиры хороших метражей, ремонты (по объявлениям) неплохие, и цена, цена ощутимо, заметно меньше. Но выбираться оттуда грусть и печаль. Нехилая пробка в выходной день! Не представляю что там в будний день творится.
Щільність просто капець, навіть ПОХ плаче. Те саме і Крюківщина. І особливо "котеджі" - щільно стоять "комірки" з парканів, всередині будиночок, "двір" - два метри простору від будинку до парканчика.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 11:20
2барабашов
я коли в Ірпіні оселився їздив на кабанчику пʼятилітньому і дуже його любив, але за 2 сезона зимового раллі через Стоянку і постійного перевезення чогось важкого та габаритного вбив його нах, здихався і купив тлк100, а треба ж було брати американського пікапа, ехх(
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Додано: Суб 18 лис, 2023 11:22
Faceless написав:
О, тепер виявилося, що люди купують в Ірпені, щоб мати можливість підзаробляти на попутниках. Он воно як цікаво
явление массовое. Их мотивацию я смоделировал.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 11:22
Voistov , це все лише для безробітного. Або віддалено працюючого.
Навіть наш карусельщик щоб стерти копита в банках щодня, вже мабуть відчув , наскільки зручніше було б каруселити, якби місце проживання в його профілі відповідало б дійсності.
Про «возити попутників в плюс» - це взагалі епічно. Це вже ти не водій власного автомобіля, а маршрутчик. Або таксьор. Уявляю у що перетворять салон авто через півроку такого «відбивання дороги». Скільки жвачок буде на коврику у ворсі. Угу, наекономиш..
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Додано: Суб 18 лис, 2023 11:24
Hotab написав:Voistov , це все лише для безробітного. Або віддалено працюючого.
Навіть наш карусельщик щоб стерти копита в банках щодня, вже мабуть відчув , наскільки зручніше було б каруселити, якби місце проживання в його профілі відповідало б дійсності.
Про «возити попутників в плюс» - це взагалі епічно. Це вже ти не водій власного автомобіля, а маршрутчик. Або таксьор. Уявляю у що перетворять салон авто через півроку такого «відбивання дороги». Скільки жвачок буде на коврику у ворсі. Угу, наекономиш..
зимовий транспорт для ірпенчан
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Додано: Суб 18 лис, 2023 11:28
vitaliiangel написав: Faceless написав:
О, тепер виявилося, що люди купують в Ірпені, щоб мати можливість підзаробляти на попутниках. Он воно як цікаво
явление массовое. Их мотивацию я смоделировал.
Краще жити в Києві в хрущі біля метро, правда? Економія 2400 дол на рік. Великі гроші для заробітчан, типу тебе
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Додано: Суб 18 лис, 2023 11:59
Итог ?
Лучше быть богатым и здоровым и жить в Киеве
Чем бедным и больным и жить в Ипенях
На работе много коллег с Ипеней и Буча есть,
как то ездят, работают… хотя иногда подвывают
Им даже ближе и легче с Ипеней на Отрадный, чем с левого берега и Оболони
Воистов, я понимаю что жизнь идет и жить надо дальше, но покупать сейчас на последние деньги…
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Додано: Суб 18 лис, 2023 11:59
vitaliiangel написав: Faceless написав:
О, тепер виявилося, що люди купують в Ірпені, щоб мати можливість підзаробляти на попутниках. Он воно як цікаво
явление массовое. Их мотивацию я смоделировал.
Розглянемо детальніше
vitaliiangel написав:расстояние Ирпень - Академгородок 8-12 км (смотря с какой части Ирпеня ехать) при расходе 8л/100 это примерно 1л топлива (50 грн в денежном эквиваленте). В машину можно запихнуть 4 попутчиков 4*40=160 грн. То есть 100 грн плюс к затратам на топливо. Или 2200 в месяц. При ср.зарплате 20тыс это прибавка 10% на ровном месте и без каких либо усилий. Кто откажется от прибавки 10% при том же объёме работы? Это не про экономию. Люди за такую прибавку работы меняют.
По-перше, поїздкою до метро все не обмежується. Там, де хтось міг би обійтися київським ГТ, тут вже тільки на авто (варіянт кинути авто неподалік станції метро не розглядаємо, як досі вельми екзотичний). Тож відстань і витрату палива сміливо можна подвоїти.
По-друге, ще треба повертатися. Тож множимо ще раз вдвічі.
По-третє, запхати 4 пасажира окрім водія нормально можна не тільки лиш в кожне авто. Навіть якщо цілеспрямовано регулярно когось підвозити, то це не більше 3 людей.
Тож, з попутників не 160,а 120 грн. А щоденні витрати на паливо не 50 грн, а 200 грн.
І це не враховуючи додатковий час в дорозі, в заторах на в'їзд в Київ і виїзд.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 12:02
vitaliiangel написав: Faceless написав:
О, тепер виявилося, що люди купують в Ірпені, щоб мати можливість підзаробляти на попутниках. Он воно як цікаво
явление массовое. Их мотивацию я смоделировал.
Ви тут з ніг на голову поставили причину і наслідки. Не Ірпінь обирають, щоб підробляти маршрутчиком. А обираючи передмістя, вимушені шукати шляхи економії, тому й беруть попутників. Масовість явища каже лише про гостроту проблеми, а не про вдалість рішення
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Додано: Суб 18 лис, 2023 12:06
Ирпенятам надо график работы, смещенный на 1 час, реально облегчает тягости дороги
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