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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 лис, 2023 12:09
Faceless написав:
А обираючи передмістя, вимушені шукати шляхи економії, тому й беруть попутників. Масовість явища каже лише про гостроту проблеми, а не про вдалість рішення
vitaliiangel написав:
Если с Ирпеня ездят на авто, значит доходы позволяют это делать. И никак иначе. Никакой экономии в жизни в пригороде нет. Работнику с доходом до 12 тыс на пригород даже не смотреть. Тем более, если ездить на своём авто, которое помимо заправки требует обслуживания.
Не все умеют считать деньги. Тот кто купил пригород из экономии, сейчас наверное лапу сосёт. Мой круг общения (жк и по бизнесу) почему-то никто в Киев не переехал. Хотя за стоимость ирпенской квартиры (1000-1300 уе в обжитых жк) можно подобрать хрущ не в центре или новострой по типу Варшавский/4u.
Есть другие причины, почему выбирают пригород, экономия в их числе, но точно не главная из них. Если бы все ирпенчане продали квартиры и купили киевские хрущи, понимаете что произошло бы с ценами? В Киеве есть в продаже 20-30 тыс хрущей?
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Додано: Суб 18 лис, 2023 12:16
vitaliiangel написав: Faceless написав:
А обираючи передмістя, вимушені шукати шляхи економії, тому й беруть попутників. Масовість явища каже лише про гостроту проблеми, а не про вдалість рішення
vitaliiangel написав:
Если с Ирпеня ездят на авто, значит доходы позволяют это делать. И никак иначе. Никакой экономии в жизни в пригороде нет. Работнику с доходом до 12 тыс на пригород даже не смотреть. Тем более, если ездить на своём авто, которое помимо заправки требует обслуживания.
Не все умеют считать деньги. Тот кто купил пригород из экономии, сейчас наверное лапу сосёт. Мой круг общения (жк и по бизнесу) почему-то никто в Киев не переехал. Хотя за стоимость ирпенской квартиры (1000-1300 уе в обжитых жк) можно подобрать хрущ не в центре или новострой по типу Варшавский/4u. Есть другие причины почему выбирают пригород, и экономия не главная из них.
Обирають передмістя, бо можна взяти новобудову по ціні вбитого хруща, от і все. Навіть знаючи, що в довготривалій перспективі це дорожче, але недороге й нове житло - воно тут і зараз, а накладні витрати - вони десь там, потім.
Абсолютні цифри не є вирішальними, інакше всі б жили в стилі Флая
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Додано: Суб 18 лис, 2023 12:24
Faceless написав:
Обирають передмістя, бо можна взяти новобудову по ціні вбитого хруща,
сейчас это главная причина, когда я покупал в 200 метрах от меня был лес (сейчас там центральный парк, жк центральный, сильпо и куча всего остального). Я купился именно на лес и то что мало людей, было где девушку выгулять, соответственно было мало авто и мусора. Лес стал дальше на 500 метров, а людей и авто теперь больше, чем на Хрещатике. Как только где-то хорошо, сразу туда бежит толпа желающих. С Варшавским тоже самое будет.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 13:08
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Обирають передмістя, бо можна взяти новобудову по ціні вбитого хруща,
сейчас это главная причина, когда я покупал в 200 метрах от меня был лес (сейчас там центральный парк, жк центральный, сильпо и куча всего остального). Я купился именно на лес и то что мало людей, было где девушку выгулять, соответственно было мало авто и мусора. Лес стал дальше на 500 метров, а людей и авто теперь больше, чем на Хрещатике. Как только где-то хорошо, сразу туда бежит толпа желающих. С Варшавским тоже самое будет.
Не харашо, а дешево.
Де дешево, там завжди купа людей.
Дешево і харашо не буває, до речі.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 18 лис, 2023 16:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 13:11
vitaliiangel написав: Faceless написав:
А обираючи передмістя, вимушені шукати шляхи економії, тому й беруть попутників. Масовість явища каже лише про гостроту проблеми, а не про вдалість рішення
vitaliiangel написав:
Если с Ирпеня ездят на авто, значит доходы позволяют это делать. И никак иначе. Никакой экономии в жизни в пригороде нет. Работнику с доходом до 12 тыс на пригород даже не смотреть. Тем более, если ездить на своём авто, которое помимо заправки требует обслуживания.
Не все умеют считать деньги. Тот кто купил пригород из экономии, сейчас наверное лапу сосёт. Мой круг общения (жк и по бизнесу) почему-то никто в Киев не переехал. Хотя за стоимость ирпенской квартиры (1000-1300 уе в обжитых жк) можно подобрать хрущ не в центре или новострой по типу Варшавский/4u.
Есть другие причины, почему выбирают пригород, экономия в их числе, но точно не главная из них. Если бы все ирпенчане продали квартиры и купили киевские хрущи, понимаете что произошло бы с ценами? В Киеве есть в продаже 20-30 тыс хрущей?
Ще раз пояснюю: проживання в хрущі біля метро таким заробітчанам, як ти, економить 2400 дол на рік.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 13:49
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Обирають передмістя, бо можна взяти новобудову по ціні вбитого хруща,
сейчас это главная причина, когда я покупал в 200 метрах от меня был лес (сейчас там центральный парк, жк центральный, сильпо и куча всего остального). Я купился именно на лес и то что мало людей, было где девушку выгулять, соответственно было мало авто и мусора. Лес стал дальше на 500 метров, а людей и авто теперь больше, чем на Хрещатике. Как только где-то хорошо, сразу туда бежит толпа желающих. С Варшавским тоже самое будет.
Це завжди було головною причиною. Коли в 2001-му купляв двокімнатну в новобуді в Броварах за 12, аналогічна на ПОХу коштувала 20. І в сраці мені, тоді свіжому понаєху, був той ліс. Але є одне але - за 25-30 хвилин я доїжджав на авто до офісу на Городецького. Зараз таке можна повторити лише вночі.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 16:05
gonchik74 написав: vitaliiangel написав: Faceless написав:
Обирають передмістя, бо можна взяти новобудову по ціні вбитого хруща,
сейчас это главная причина, когда я покупал в 200 метрах от меня был лес (сейчас там центральный парк, жк центральный, сильпо и куча всего остального). Я купился именно на лес и то что мало людей, было где девушку выгулять, соответственно было мало авто и мусора. Лес стал дальше на 500 метров, а людей и авто теперь больше, чем на Хрещатике. Как только где-то хорошо, сразу туда бежит толпа желающих. С Варшавским тоже самое будет.
Це завжди було головною причиною. Коли в 2001-му купляв двокімнатну в новобуді в Броварах за 12, аналогічна на ПОХу коштувала 20. І в сраці мені, тоді свіжому понаєху, був той ліс. Але є одне але - за 25-30 хвилин я доїжджав на авто до офісу на Городецького. Зараз таке можна повторити лише вночі.
Урбанізація продовжується.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 16:11
Zebra написав: gonchik74 написав:
Це завжди було головною причиною. Коли в 2001-му купляв двокімнатну в новобуді в Броварах за 12, аналогічна на ПОХу коштувала 20. І в сраці мені, тоді свіжому понаєху, був той ліс. Але є одне але - за 25-30 хвилин я доїжджав на авто до офісу на Городецького. Зараз таке можна повторити лише вночі.
Урбанізація продовжується.
Неконтролируемая.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 16:17
flyman написав: vitaliiangel написав: kingkongovets написав:
до речі ту ж саму методу рекомендую застосовувати в дискусіі «хрущ в Києві, або новобуд в єбенях» - там треба чітко від суми відштовхуватись, враховуючи й тенденціі вартості пального,
а те кто ездит только по Киеву топливо не тратят? или (если тратят) как оно влияет на цены?
Від Ірпеня до Києва і назад багато хто бере попутчиків, навіть є чати спеціальні
Сокільці зараз коштує проїзд в маршрутці з Бучи до Академмістечка?
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