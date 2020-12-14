Додано: Суб 18 лис, 2023 20:00

kingkongovets написав: зараз евакуюють лише через створювання аварійки (паркування біля поворотів та на перехрестях)

розумників, які почали паркуватися на вʼїздах у двори біля стовпчиків поперек тротуарів на жаль не евакуюють, наскільки я встиг зрозуміти заразрозумників, які почали паркуватися на вʼїздах у двори біля стовпчиків поперек тротуарів на жаль не евакуюють, наскільки я встиг зрозуміти

Можливо так на центральних вулицях міста, але якщо трішки звернути, то повний безлад, паркують на перехрестях, поворотах, прямо на "зебрі". Декілька разів спілкувався з власниками авто, які грубо порушують ПДР. В 99% випадках стикався з жлобами, які просто не розуміють аргументів і вважають, що паркуватися можуть де завгодно, бо іншого місця немаТільки жорсткий "батіг" може змінити ситуацію. І що цікаво, коли вони потрапляють в цивілізоване місто Європи, то паркують авто по правилах тому, що жлобство там коштує занадто дорого.Поліція не завжди реагує на виклик тому, що "зайняті" більш важливими справами. Був один цікавий випадок, коли жлоб на "кубіку" паркувався прямо на "зєбрі" кожний день, як на своєму парко місція все таки "дістав" поліцейських, вони приїхали, але навіть штраф не виписали, а сказали, що цей перехід не оформлений належним чином (не внесений у їхню "схему), тому реагувати не будуть. На мій аргумент, що жінки з коляскою не можуть перейти через блокування авто, вони відповіли, що це їхня проблема. Я був дуже довго під враженням.